محافظات

الشرقية تختتم امتحانات الإعدادية.. والطلاب: أسئلة اللغة الأجنبية سهلة والهندسة صعبة (فيديو)

ختام امتحانات الشهادة
ختام امتحانات الشهادة الاعدادية،فيتو
اختتمت محافظة الشرقية اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وسط أجواء مراقبة دقيقة داخل اللجان التعليمية.

الأسئلة جاءت واضحة ومتوافقة مع المقرر الدراسي

وأعرب عدد كبير من الطلاب عن رضاهم عن امتحان اللغة الأجنبية، مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحة ومتوافقة مع المقرر الدراسي، وسهلت عليهم الإجابة خلال الوقت المحدد.

الأسئلة احتوت على جزئيات صعبة 

في المقابل، أبدى بعض الطلاب قلقهم من امتحان مادة الهندسة، مؤكدين أن بعض الأسئلة احتوت على جزئيات صعبة وتحتاج لمزيد من الوقت للحل، مطالبين بتوفير دعم إضافي في المراجعات المقبلة لتسهيل استيعاب المفاهيم المعقدة.

اللغة الأجنبية والهندسة"، طلاب الإعدادية بالشرقية يختتمون ماراثون الامتحانات

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة لأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وذلك وفق الجداول الرسمية المعتمدة من مديرية التربية والتعليم. 

أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك

ختام امتحانات الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية بالشرقية الفصل الدراسي الاول الصف الثالث الإعدادي إعلان موعد نتيجة الشهادة الاعدادية

