حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها غزل المحلة ضد طلائع الجيش، وجاءت على النحو التالي:

مباراة إنبي ضد سموحة

مباراة إنبي ضد سموحة يديرها محمود ناصف “حكم ساحة”، ويعاونه كل من محمد عاطف الزناري وعماد العقاد “حكمين مساعدين”، ويعاونه كل من محمد العزيز “حكمًا رابعًا”، ومحمد عبد العزيز “حكم فار” وكيرلس نزيه “حكم فار مساعد”.

مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي بديرها طارق مجدي “حكم ساحة”، ويعاونه كل من عمر فتحي وأسامة عبد اللطيف “حكمين مساعدين”، وجلال أحمد “حكمًا رابعًا” ومحمد أحمد الشناوي “حكم فار” وخالد حسين “حكم فار مساعد”.

مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش

مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش يديرها أحمد عبدالله “حكم ساحة” ويعاونه كل من أحمد عبد المنعم شعبان وأحمد كمال “حكمين مساعدين”، وجبل السيد “حكمًا رابعًا” وعلاء صبري “حكم فار” وأحمد صلاح “حكم فار مساعد”.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

يشهد اليوم الخميس ثلاث مباريات في ختام الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.. ستكون مواعيدها على النحو التالي:

مباراة إنبي ضد سموحة، تنطلق في الخامسة مساء، ويحتضنها ملعب إستاد بتروسبورت.

مباراة مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، تنطلق في الثامنة مساء، ويحتضنها إستاد القاهرة.

مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش، تنطلق في الثامنة مساء، ويحتضنها إستاد غزل المحلة.

