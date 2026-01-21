الدوري المصري، خالد الغندور يتوج بجائزة رجل مباراة سموحة ضد فاركو

18 حجم الخط

الدوري المصري، توج اللاعب خالد الغندور كأفضل لاعب في مباراة فريق سموحة أمام فاركو، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

وكان خالد الغندور سجل الهدف الأول لسموحة في مرمى فاركو في من ركلة جزاء في الدقيقة 45+6.

سموحة يتخطى فاركو بثنائية نظيفة

انتهت مباراة سموحة أمام فاركو، بفوز الأول بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدف سموحة خالد الغندور في الدقيقة 45+6 من ركلة جزاء، وعزز محمد مصطفى تقدم الموج الأزرق بهدف ثانٍ في الدقيقة 69.

خالد الغندور، فيتو

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، انحسر اللعب في منطقة وسط الملعب في أغلب الفترات، مع أفضلية نسبية في المحاولات الهجومية من جانب فريق سموحة، وأتيحت له بعض الفرص لم يحسن استغلالها بسبب الرعونة والتسرع، كانت أخطرها عن طريق بابا بادجي.

في المقابل، اعتمد فاركو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة بالغة على مرمى أحمد ميهوب حارس سموحة، وكانت أخطرها في الدقيقة 45+2 عن طريق أليو بداراه، الذي اخترق دفاع سموحة وانفرد بالمرمى وأطلق تسديدة قوية ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة 50 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مهاجم سموحة، تقدم لها خالد الغندور وسددها بثقة على يمين الحارس محمد سعيد شيكا، ليتقدم فريقه بهدف دون مقابل.

وشهد الشوط الثاني سيطرة واستحواذ لصالح سموحة، وكانت له الأفضلية الهجومية، ونجح في تسجيل هدف التعزيز في الدقيقة 69 عن طريق محمد مصطفى من ضربة رأس بعد عرضية رائعة من ركلة ركنية.

ارتفعت معنويات سموحة بعد الهدف وواصل هجماته الخطيرة على مرمى فاركو، فيما تخلى الأخير عن حذره الدفاعي وبدأ التقدم باتجاه مرمى سموحة بحثًا عن الهدف الأول لتضييق الفارق، ولكنه لم ينجح.

ترتيب سموحة وفاركو في الدوري المصري

بهذه النتيجة رفع فريق سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن بعدما خاض 13 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر مباراتين.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، بعدما خاض 14 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلها.

