الأهلي يعلن عن صفقة المهاجم الأجنبي خلال ساعات

حسم مسئولو النادي الأهلي، بشكل شبه نهائي ضم الأنجولي إيلتسين كامويش مهاجم تروميسو النرويجي، ليكون مهاجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بين الناديين خلال ساعات على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد.

وينضم اللاعب للأهلي على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار، مع وضع بند يمنح المارد الأحمر أحقية الشراء النهائي بنهاية المدة مقابل مليون و100 ألف دولار.

يذكر أن كامويش، صاحب الـ26 عامًا، انضم إلى ترومسو في فبراير 2025، وخاض 27 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن ضم 4 صفقات خلال يناير الجاري، هم: مروان عثمان، وعمرو الجزار، وأحمد عيد، ويوسف بلعمري.

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

