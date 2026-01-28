الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يعلن عن صفقة المهاجم الأجنبي خلال ساعات

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

حسم  مسئولو النادي الأهلي، بشكل شبه نهائي  ضم الأنجولي إيلتسين كامويش مهاجم تروميسو النرويجي، ليكون مهاجم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بين الناديين خلال ساعات على أن يتم الإعلان عن الصفقة عقب الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد.

وينضم  اللاعب للأهلي على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار، مع وضع بند يمنح المارد الأحمر أحقية الشراء النهائي بنهاية المدة مقابل مليون و100 ألف دولار.

يذكر أن  كامويش، صاحب الـ26 عامًا، انضم إلى ترومسو في فبراير 2025، وخاض 27 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7 تمريرات حاسمة

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي أعلن ضم 4 صفقات خلال يناير الجاري، هم: مروان عثمان، وعمرو الجزار، وأحمد عيد، ويوسف بلعمري.

ويستعد الأهلي، لمواجهة  فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامويش الأهلي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري النادي الأهلي مروان عثمان

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الاتفاق بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

أرقام صادمة لـ فيكتور جيوكيريس مع آرسنال

عمر مرموش يتسبب في إيقاف حكم بالدوري الانجليزي (فيديو)

حطم أرقام ميسي وكريستيانو، إنجاز تاريخي للامين يامال

على رأسهم مبابي، قائمة ريال مدريد أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

إجراءات الهجرة في الولايات المتحدة تهدد كأس العالم 2026

البرازيل تجدد طلبها لاستضافة مونديال الأندية 2029 وغموض من ايفانتينو

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

موعد مباراة المصري وسيراميكا في الدوري والقناة الناقلة

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

موعد مباراة برشلونة وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

العلماء أعلنوا خطرا عالميا داهما واقتراب ساعة يوم القيامة، توفيق عكاشة: حذرت منذ 12 سنة

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية