آية سماحة تعلن تعرض زوجها المخرج محمد السباعي لوعكة صحية

أعلنت الفنانة آية سماحة عن تعرض زوجها، المخرج محمد السباعي، لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تعرض محمد السباعي لوعكة صحية

وشاركت سماحة جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لزوجها من داخل غرفته بالمستشفى، ظهر فيها محاطا بعدد من أفراد عائلته الذين حرصوا على التواجد بجانبه في هذه المحنة، وكان من أبرزهم شقيقته الفنانة ناهد السباعي.

وعلقت آية سماحة على الصورة، قائلة: “حبة up وحبة down.. الحمد لله على السلامة، آسفين على الرخامة”.

وسرعان ما انهالت التعليقات على منشور الفنانة آية سماحة، متمنين الشفاء العاجل للمنتج محمد السباعي.

