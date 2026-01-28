التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام الاتفاق بالدوري السعودي

18 حجم الخط

الدوري السعودي، يستضيف أهلي جدة نظيره الاتفاق، في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ويدخل فريق اهلي جدة المباراة بطموحاته كبيرة، حيث يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والضغط على الهلال متصدر جدول الترتيب، في ظل الصراع المشتعل بين فرق المقدمة.

ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد يقربه أكثر من الصدارة، ويؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي

تقام مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة عشر في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب الإنماء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي

تبث مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء في الجولة التاسعة عشر عبر قناة ثمانية.

جدول الترتيب قبل مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي

يتواجد اهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، ريان حامد، ميريح ديميرال، علي مجرشي

وسط الملعب: رياض محرز، أتانجا، إمزو ميلو

خط الهجوم: ماتيوس، فراس البريكان، إيفان توني.

