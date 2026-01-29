طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية

18 حجم الخط

طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، واحدة من أكثر الأطباق الصحية التي يمكن الاعتماد عليها، خاصة في فصل الشتاء أو في الفترات التي يحتاج فيها الجسم إلى وجبة مشبعة وخفيفة في الوقت نفسه.





هذا الطبق لا يقتصر فقط على كونه وصفة اقتصادية وسهلة التحضير، بل يحمل قيمة غذائية عالية تجعله خيارًا مثاليًا للنباتيين، ولمتبعي الأنظمة الصحية، وللأمهات الباحثات عن أكلات مفيدة لأفراد الأسرة.



العدس الأحمر يتميز بسرعة نضجه وسهولة هضمه مقارنة بأنواع العدس الأخرى، كما أنه غني بالبروتين النباتي والألياف والمعادن الأساسية، بينما تضيف الخضروات المتنوعة مزيجًا من الفيتامينات والنكهات الطبيعية التي تجعل الوجبة متوازنة ومتكاملة.





فوائد العدس الأحمر الصحية

قبل التطرق إلى طريقة التحضير، لا بد من الإشارة إلى الفوائد الصحية للعدس الأحمر، والتي تفسر سبب انتشاره في المطابخ الصحية:

مصدر غني بالبروتين النباتي، مما يجعله بديلًا مناسبًا للحوم.

يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يجعله مناسبًا للدايت.

يعزز صحة الجهاز الهضمي بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف.

يساهم في تنظيم مستوى السكر في الدم، خصوصًا عند تناوله مع الخضروات.

يدعم صحة القلب لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.





مكونات يخنة العدس الأحمر بالخضار

تتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة والمتوفرة في أغلب البيوت، ويمكن تعديل الخضروات حسب المتاح أو الذوق الشخصي.

المكونات الأساسية:

كوب عدس أحمر مغسول جيدًا

بصلة متوسطة مفرومة

جزرة مقطعة مكعبات صغيرة

حبة كوسة مقطعة

حبة بطاطس صغيرة مقطعة مكعبات

حبة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

3 أكواب مرق خضار أو ماء ساخن

بقدونس أو كزبرة خضراء للتقديم

يخنة العدس الأحمر

طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار خطوة بخطوة



تحضير القاعدة:

في قدر عميق على نار متوسطة، يُسخن زيت الزيتون، ثم تُضاف البصلة المفرومة ويُقلب حتى تذبل وتصبح شفافة.

إضافة الثوم والتوابل:

يُضاف الثوم المفروم ويُقلب سريعًا حتى تفوح رائحته، ثم تُضاف الكمون والكركم والبابريكا والفلفل الأسود، مع التقليب لمدة ثوانٍ حتى تتجانس النكهات.

إضافة الخضروات:

تُضاف الجزر والبطاطس والكوسة، وتُقلب المكونات معًا لمدة دقيقتين لضمان تغليف الخضار بالتوابل.

إضافة العدس والطماطم:

يُضاف العدس الأحمر المغسول جيدًا، ثم الطماطم المبشورة أو عصير الطماطم، ويُقلب الخليط جيدًا.

الطهي:

يُضاف مرق الخضار أو الماء الساخن، ويُترك الخليط حتى يغلي، ثم تُخفف النار ويُغطى القدر، ويُترك لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر، حتى ينضج العدس والخضروات ويصبح القوام كثيفًا.

التعديل والتقديم:

يُضبط الملح حسب الرغبة، ويمكن إضافة القليل من الماء إذا كان القوام كثيفًا أكثر من اللازم. تُقدم اليخنة ساخنة، وتُزين بالبقدونس أو الكزبرة الخضراء.

نصائح لنجاح يخنة العدس الأحمر

لا يحتاج العدس الأحمر إلى نقع مسبق، لكن غسله جيدًا ضروري.

للحصول على قوام أكثر نعومة، يمكن هرس جزء من اليخنة بالخلاط اليدوي.

يمكن إضافة خضروات أخرى مثل الفلفل الرومي أو البازلاء حسب الرغبة.

يُفضل استخدام مرق الخضار بدلًا من الماء لزيادة القيمة الغذائية والنكهة.

لمن تناسب هذه الوصفة؟

للأمهات: وجبة مشبعة وخفيفة وسهلة الهضم للأطفال.

لمتبعي الدايت: منخفضة السعرات وغنية بالألياف.

للنباتيين: مصدر بروتين نباتي ممتاز.

لأيام الشتاء: تمنح إحساسًا بالدفء والطاقة.

يخنة العدس الأحمر… بساطة بطعم غني

في عالم يزداد فيه الاهتمام بالأكل الصحي، تظل يخنة العدس الأحمر بالخضار مثالًا حيًا على أن البساطة قد تكون أكثر فائدة ولذة. فهي وصفة تجمع بين الطعم الدافئ، والفوائد الصحية، وسهولة التحضير، ما يجعلها طبقًا أساسيًا يمكن تكراره دون ملل، سواء على مائدة الغداء أو العشاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.