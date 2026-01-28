طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة

18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن الفاصوليا البيضاء، من الأكلات المصرية والعربية التقليدية التي تجمع بين الطعم الغني والفائدة الغذائية العالية، خاصة في فصل الشتاء.





ومع الاتجاه المتزايد نحو الأكل الصحي، يمكن تحضير طاجن فاصوليا بيضاء بطريقة خفيفة ومغذية، دون الاعتماد على الدهون الثقيلة أو المكونات الضارة، ليكون وجبة مثالية لكل أفراد الأسرة، بما فيهم من يتبعون أنظمة غذائية صحية أو يسعون لإنقاص الوزن.



القيمة الغذائية للفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لمن يقللون من استهلاك اللحوم. كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين الهضم، وتعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، وتساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.



كذلك فهي مصدر جيد للحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات مجموعة B، ما يجعلها داعمة لصحة القلب والأعصاب والطاقة العامة للجسم.





مكونات طاجن الفاصوليا البيضاء الصحي

لتحضير طاجن فاصوليا بيضا صحي، نحتاج إلى مكونات بسيطة وطازجة، مع تقليل الدهون قدر الإمكان:

كوبان من الفاصوليا البيضاء الجافة

بصلة متوسطة مفرومة ناعم

فصّان من الثوم المفروم

كوب عصير طماطم طازج

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

كوبان من مرق الخضار أو ماء سلق الفاصوليا

بقدونس أو كزبرة خضراء للتقديم (اختياري)

طاجن الفاصوليا البيضاء

طريقة التحضير خطوة بخطوة

نقع الفاصوليا:

تُغسل الفاصوليا البيضاء جيدًا ثم تُنقع في ماء لمدة لا تقل عن 8 ساعات أو طوال الليل، للتخلص من المواد التي قد تسبب الانتفاخ ولتسهيل الهضم.

سلق الفاصوليا:

بعد النقع، تُصفّى الفاصوليا وتُسلق في ماء جديد حتى تنضج نصف نضج فقط، ثم تُصفّى ويُحتفظ بماء السلق.

تحضير الصلصة الصحية:

في وعاء على نار متوسطة، يُضاف زيت الزيتون ثم البصل ويُقلب حتى يذبل دون تحمير. يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا، ثم عصير الطماطم والطماطم المقطعة، مع الكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح. تُترك الصلصة على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكاثف قليلًا.

تجهيز الطاجن:

تُضاف الفاصوليا المسلوقة إلى الصلصة وتُقلب جيدًا، ثم يُضاف مرق الخضار أو ماء السلق حتى تغطي المكونات.

الطهي في الفرن:

يُنقل الخليط إلى طاجن فخار أو صينية فرن، ويُدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة، حتى تتسبك المكونات ويصبح الوجه متماسكًا دون أن يجف.



نصائح لجعل الطاجن أكثر صحية

يمكن الاستغناء تمامًا عن السمن أو الزبدة والاكتفاء بزيت الزيتون.

لإضافة بروتين، يمكن إدخال مكعبات صغيرة من صدور الدجاج المسلوقة أو الفطر.

لمرضى الضغط، يُفضل تقليل الملح والاعتماد على التوابل الطبيعية لإبراز النكهة.

يُقدَّم الطاجن مع خبز أسمر أو أرز بني لوجبة متكاملة ومتوازنة.



لماذا يُعد طاجن الفاصوليا البيضاء خيارًا صحيًا؟

لأنه يجمع بين البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يساعد على تثبيت مستوى الطاقة في الجسم، ويقلل من نوبات الجوع المفاجئة. كما أنه مناسب لفصل الشتاء، يمنح الدفء والشبع دون تحميل الجسم دهونًا زائدة.

وأخيرًا، يظل طاجن الفاصوليا البيضاء الصحي مثالًا رائعًا على أن الأكلات التقليدية يمكن تحويلها بسهولة إلى وصفات مغذية وصديقة للصحة، دون التخلي عن الطعم الأصيل الذي نحبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.