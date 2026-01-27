الثلاثاء 27 يناير 2026
صحة ومرأة

الفرق بين جفاف الشعر وجفاف فروة الرأس وطرق علاجهما من الطبيعة

العناية بالشعر الجاف
الفرق بين جفاف الشعر وجفاف فروة الرأس، مع دخول فصل الشتاء، تلاحظ كثير من النساء تغيّرًا واضحًا في حالة الشعر، ما بين هيشان، تقصف، حكة، أو قشور مزعجة. 
 

طريقة عمل سبراي طبيعي لتنعيم الشعر وترطيبه

أفضل طرق حماية الشعر أثناء النوم في الليالي الباردة بالوصفات الطبيعية


وغالبًا ما يحدث خلط شائع بين جفاف الشعر وجفاف فروة الرأس، رغم أن كل حالة مختلفة تمامًا في الأسباب والأعراض وطرق العلاج. 

أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الفهم الصحيح للفرق جفاف الشعر وجفاف فروة الرأس هو أول خطوة للعلاج الفعّال، خاصة إذا كنا نبحث عن حلول طبيعية وآمنة.

أضافت خبيرة العناية بالشعر، أنه كذلك يساعدك على اختيار العلاج الصحيح، ويوفر عليكِ تجربة منتجات غير مناسبة، ومع الاعتماد على الطبيعة والعناية المنتظمة خلال فصل الشتاء، يمكن استعادة صحة الشعر والفروة بدون أدوية أو مواد كيميائية قاسية.
 


أولًا: ما هو جفاف الشعر؟
 

جفاف الشعر يعني أن خصلات الشعر نفسها تفتقد الرطوبة والزيوت الطبيعية، فيصبح ملمسها خشنًا ومظهرها باهتًا.
وغالبًا ما يكون الشعر الجاف نتيجة عوامل خارجية أكثر من كونه مشكلة صحية داخلية.

 

علامات جفاف الشعر:
 

هيشان واضح، خاصة بعد الغسل

تقصف الأطراف بسهولة

صعوبة في التصفيف

مظهر باهت يفتقد اللمعان

تشابك سريع عند التمشيط

 

أسباب جفاف الشعر في الشتاء:
 

الهواء البارد والجاف

استخدام الماء الساخن جدًا

الإفراط في غسل الشعر

كثرة استخدام السيشوار والمكواة

الصبغات والمواد الكيميائية

نقص شرب الماء

علاج الشعر الجاف

ثانيًا: ما هو جفاف فروة الرأس؟
 

جفاف فروة الرأس هو نقص الرطوبة في الجلد الذي يغطي الرأس، وليس في الشعر نفسه.
قد يكون الشعر دهنيًا أو عاديًا، لكن الفروة جافة.

 

علامات جفاف فروة الرأس:
 

حكة مستمرة

قشور بيضاء صغيرة

شعور بشد أو حرقان في الجلد

أحيانًا احمرار أو حساسية

مهم: جفاف فروة الرأس يختلف عن القشرة الدهنية، فالقشرة غالبًا تكون صفراء ودهنية ومصحوبة بزيوت زائدة، بينما الجفاف يكون بقشور جافة وخفيفة.

 

أسباب جفاف فروة الرأس شتاءً:
 

قلة الترطيب الداخلي

استخدام شامبوهات قوية

غسل الشعر بماء ساخن

التعرض للبرد دون غطاء للرأس

نقص بعض الفيتامينات

التوتر والضغط النفسي


علاج جفاف الشعر شتاءً من الطبيعة
 

1. الزيوت الطبيعية الدافئة
زيت جوز الهند

زيت الزيتون

زيت اللوز الحلو

يُدفأ الزيت قليلًا، ويُوزع على الشعر من المنتصف حتى الأطراف، ويُترك ساعة قبل الغسل.


2. ماسك الأفوكادو والعسل
نصف ثمرة أفوكادو مهروسة

ملعقة عسل طبيعي

ملعقة زيت زيتون

ماسك غني يعيد للشعر الرطوبة واللمعان.


3. تقليل الغسل
غسل الشعر 2–3 مرات أسبوعيًا فقط يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية.


4. شطف الشعر بماء فاتر
الماء الساخن عدو الشعر الجاف، خاصة في الشتاء.


علاج جفاف فروة الرأس شتاءً من الطبيعة
 

ماسكات لفروة الرأس

1. زيت جوز الهند مع زيت شجرة الشاي
مضاد للبكتيريا ويهدئ الحكة.
يُدلك به فروة الرأس بلطف ويُترك 30 دقيقة.


2. جل الألوفيرا الطبيعي
يُوضع مباشرة على فروة الرأس، يهدئ الالتهاب ويرطب الجلد بعمق.


3. خل التفاح المخفف
ملعقة خل تفاح + كوب ماء
يُستخدم كشطفة بعد الغسل لإعادة توازن فروة الرأس.


4. تجنب الحكة المفرطة
الحك يزيد الجفاف وقد يسبب التهابات دقيقة.


نصائح شتوية مهمة للشعر والفروة
 

شرب كمية كافية من الماء

ارتداء قبعة قطنية عند الخروج في البرد

استخدام شامبو لطيف وخالٍ من السلفات

الاهتمام بالتغذية (أوميجا 3، فيتامين E، الزنك)

تقليل التوتر لأنه يؤثر مباشرة على صحة الفروة


ليس كل هيشان يعني أن فروة الرأس جافة، وليس كل قشور تعني أن الشعر تالف.
 

