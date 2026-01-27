طريقة عمل كفتة دايت في الفرن، طعم شهي وسعرات أقل

18 حجم الخط

تُعد الكفتة من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، لكن غالبًا ما ترتبط الكفتة التقليدية بنسبة عالية من الدهون بسبب استخدام اللحم الدسم أو القلي في الزيت. لذلك تبحث الكثير من النساء، خاصة متبعي أنظمة الدايت أو الراغبين في إنقاص الوزن، عن طريقة صحية لتحضير الكفتة دون حرمان من الطعم اللذيذ.

وهنا تأتي كفتة الدايت في الفرن كحل مثالي يجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية الأقل.

لماذا كفتة الدايت في الفرن خيار صحي؟

يتم تحضيرها بدون قلي، مما يقلل الدهون المشبعة.

تعتمد على لحم قليل الدسم.

يمكن تعزيزها بالخضروات لزيادة الشبع وتقليل السعرات.

مناسبة لأنظمة الرجيم، والسكري، ومن يعانون من الكوليسترول المرتفع.

المكونات الصحية لكفتة الدايت

نصف كيلو لحم مفروم أحمر خالي من الدهون أو صدور دجاج مفرومة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم جدًا ومعصورة من الماء

ثمرة كوسة مبشورة ومعصورة جيدًا (اختياري لكنها ممتازة للدايت)

ملعقة كبيرة بقدونس أو شبت مفروم

فصان ثوم مفروم

ملح (كمية قليلة)

فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات كفتة أو سبع بهارات

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة كبيرة بقسماط مطحون أو شوفان مطحون (اختياري لزيادة التماسك).

طريقة الكفتة المشوية

طريقة تحضير كفتة الدايت في الفرن

في وعاء عميق، يوضع اللحم المفروم ويضاف إليه البصل المعصور جيدًا.

تضاف الكوسة المبشورة بعد عصرها جيدًا للتخلص من السوائل.

يضاف الثوم، البقدونس أو الشبت، وجميع التوابل.

يتم خلط المكونات جيدًا باليد حتى تتجانس تمامًا.

يُترك الخليط في الثلاجة لمدة 20–30 دقيقة ليتماسك وتتشرب النكهات.

يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

تُشكل الكفتة على هيئة أصابع أو أقراص حسب الرغبة.

تُرص الكفتة في صينية مبطنة بورق زبدة أو مدهونة بمسحة زيت زيتون.

تدخل الصينية الفرن لمدة 25–30 دقيقة، مع تقليب الكفتة بعد مرور نصف الوقت للحصول على لون ذهبي متساوٍ.

يمكن تشغيل الشواية آخر 5 دقائق لإعطاء لون محبب بدون دهون إضافية.

نصائح لنجاح كفتة الدايت

عصر البصل والكوسة جيدًا خطوة أساسية لمنع تفكك الكفتة.

لا تكثري من البقسماط حتى لا تزيد السعرات.

يمكن استخدام اللحم الأبيض بدل الأحمر لتقليل الدهون أكثر.

إضافة الخضروات تزيد الشبع وتقلل الرغبة في الأكل بين الوجبات.

أفكار لتقديم كفتة الدايت

تقدم مع سلطة خضراء كبيرة وعصرة ليمون.

يمكن تناولها مع خضار مشوي مثل البروكلي أو الجزر.

مناسبة جدًا للساندويتشات الصحية باستخدام خبز أسمر.

تصلح كوجبة غداء أو عشاء خفيف.

القيمة الغذائية التقريبية

تحتوي كفتة الدايت في الفرن على:

بروتين عالي يساعد على بناء العضلات والشعور بالشبع.

دهون قليلة مقارنة بالكفتة المقلية.

سعرات حرارية منخفضة نسبيًا، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لإنقاص الوزن.

في النهاية، كفتة الدايت في الفرن تثبت أن الأكل الصحي لا يعني التخلي عن الطعم. هي وصفة سهلة، سريعة، واقتصادية، ويمكن تحضيرها مسبقًا وحفظها في الثلاجة أو الفريزر. خيار ذكي لكل امرأة تسعى للحفاظ على صحتها ورشاقتها دون حرمان

