طريقة عمل طاجن اللحم بالأعشاب في الفرن بخطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل طاجن اللحم بالأعشاب، طاجن اللحم بالأعشاب من الأكلات التقليدية الشهية التي تجمع بين الطعم الغني والفوائد الغذائية العالية.

حيث يطهى اللحم ببطء داخل الفرن مع مزيج متنوع من الأعشاب العطرية التي تمنحه نكهة مميزة ورائحة شهية، ويعتبر هذا الطبق مميز للعزومات والوجبات العائلية، خاصة في أيام الشتاء.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل طاجن اللحم بالأعشاب في الفرن.

مكونات عمل طاجن اللحم بالأعشاب:-

1 كجم لحم بقري أو ضأن مقطع مكعبات متوسطة

2 بصلة كبيرة مفرومة شرائح

4 فصوص ثوم مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب مرق لحم

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات لحم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

الأعشاب المستخدمة

1 ملعقة صغيرة روزماري مجفف

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ورقة لورا

حفنة بقدونس طازج مفروم (للتزيين)

طريقة عمل طاجن اللحم بالأعشاب فى الفرن

طريقة عمل طاجن اللحم بالأعشاب فى الفرن:-

في وعاء عميق، يتبل اللحم بالملح والفلفل والبهارات والبابريكا والكزبرة وعصير الليمون.

يضاف الثوم والأعشاب المجففة ويخلط جيدا، ثم يترك اللحم ليتشرب التتبيلة لمدة ساعة على الأقل (ويفضل طوال الليل).

في طاجن فخار أو صينية فرن، يوضع زيت الزيتون ثم شرائح البصل.

يضاف اللحم المتبل فوق البصل ويسكب مرق اللحم.

تضاف ورقة اللورا ويغطى الطاجن بورق فويل بإحكام.

يدخل الطاجن فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة ساعتين تقريبا حتى ينضج اللحم تماما.

يرفع ورق الفويل في آخر 15 دقيقة لتحمير الوجه واكتساب لون شهي.

لنجاح طاجن اللحم بالأعشاب، يجب استخدام طاجن الفخار يعطي نكهة أعمق وطهي متوازن.

يمكن إضافة الخضروات مثل البطاطس أو الجزر حسب الرغبة.

كلما زادت مدة الطهي على نار هادئة، أصبح اللحم أكثر طراوة.

يفضل تقديم الطاجن ساخن مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

يزين بالبقدونس الطازج ويقدم بجانب سلطة خضراء.

مناسب للتقديم في الولائم والعزومات الرسمية.

يمكن تقديمه مع الأرز البسمتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.