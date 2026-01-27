طريقة عمل فراخ مشوية بتتبيلة شتوية بنكهة مميزة

18 حجم الخط

طريقة عمل فراخ مشوية، بتتبيلة شتوية، تُعد الفراخ المشوية من أكثر الأكلات المحبوبة على المائدة المصرية، لأنها تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وسهولة التحضير مقارنة باللحوم الحمراء.





ومع فصل الشتاء، نبحث دائمًا عن وصفات تحمل نكهات دافئة وغنية تساعد على الإحساس بالراحة والدفء، وهنا تظهر أهمية التتبيلة الشتوية التي تضيف للفراخ طعمًا عميقًا ومميزًا مختلفًا عن التتبيلات التقليدية.



في هذا التقرير نقدم طريقة عمل فراخ مشوية بتتبيلة شتوية فريدة، تعتمد على توابل تساعد على التدفئة وتحسين الهضم، مع الحفاظ على طراوة اللحم ونكهته.





لماذا التتبيلة الشتوية مختلفة؟

التتبيلة الشتوية لا تقتصر على إعطاء الطعم فقط، بل تعتمد على مكونات مثل الثوم، الزنجبيل، الكمون، البابريكا والقرفة الخفيفة، وهي توابل:



تمنح الجسم إحساسًا بالدفء

تساعد على تنشيط الدورة الدموية

تحسّن عملية الهضم

تقلل من الإحساس بالبرودة والإرهاق

كما أن هذه التوابل تتناسب جدًا مع الفراخ المشوية، وتمنحها لونًا شهيًا ورائحة جذابة.

مكونات الفراخ المشوية بالتتبيلة الشتوية

فرخة كاملة مقطعة أو فرختان حسب الكمية، او وراك او صدور حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

5 فصوص ثوم مفرومة

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور أو نصف ملعقة زنجبيل بودرة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختيارية ولكنها سر التتبيلة الشتوية)

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقة صغيرة بهارات فراخ

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة عسل أو سكر بني (اختياري لإضافة لمسة كراميل)

طريقة تحضير التتبيلة

في وعاء عميق، يتم خلط الزبادي مع عصير الليمون والزيت جيدًا، ثم يُضاف الثوم والزنجبيل وجميع التوابل السابقة. يُقلب الخليط حتى يصبح متجانسًا تمامًا، وتظهر رائحة التوابل الدافئة بوضوح، وهي علامة على نجاح التتبيلة.

مكونات عمل فراخ مشوية

تتبيل الفراخ بالطريقة الصحيحة

تُغسل الفراخ جيدًا بالماء والخل والليمون، ثم تُجفف بمنشفة مطبخ. تُعمل شقوق خفيفة في قطع الفراخ حتى تتغلغل التتبيلة داخل اللحم. تُغطى الفراخ بالتتبيلة جيدًا مع التدليك الخفيف، مع التأكد من وصول التتبيلة تحت الجلد إن أمكن.

يُفضل تغطية الفراخ وتركها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، والأفضل طوال الليل، للحصول على طعم شتوي غني ومتماسك.

طريقة الشوي المثالية

تُسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

تُرص الفراخ في صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو فوق شبكة الشوي.

تُغطى الصينية بورق فويل في أول 30 دقيقة للحفاظ على العصارة.

يُزال الفويل وتُترك الفراخ حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مشهيًا، مع التقليب أو تشغيل الشواية في آخر 10 دقائق.

يمكن أيضًا شوي الفراخ على الفحم لإضافة نكهة مدخنة تزيد من دفء الطعم الشتوي.

تقديم الفراخ المشوية شتاءً

تُقدم الفراخ المشوية ساخنة مع:

أرز بسمتي أو أرز بالشعيرية

بطاطس مشوية بالروزماري

سلطة خضراء خفيفة أو سلطة زبادي

عيش بلدي ساخن

نصائح لنجاح الوصفة

لا تُبالغي في القرفة حتى لا تطغى على الطعم.

الزبادي عنصر أساسي لطراوة الفراخ.

كلما طالت مدة التتبيل كان الطعم أعمق وألذ.

