الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تأكيدًا لـ "فيتو"، قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

وكانت فيتو قد انفرادت بقائمة النادي الأهلي قبل الإعلان الرسمي للاطلاع علي الخبر من هنا 

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توروب ييس توروب الأهلي يانج أفريكانز التنزاني دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

ريال مدريد يتأخر أمام بنفيكا 2/1 في الشوط الأول من دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، تعادل باريس سان جيرمان ونيوكاسل 1/1 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على كايرات ألماتي بثلاثية في الشوط الأول

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من هادي رياض بعد انتقاله إلى الأهلي

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز بنصف دستة أهداف أمام كاراباج في الجولة الـ8

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، أرسنال ينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية