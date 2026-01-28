تأكيدًا لـ "فيتو"، قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

18 حجم الخط

أعلن ييس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

وكانت فيتو قد انفرادت بقائمة النادي الأهلي قبل الإعلان الرسمي للاطلاع علي الخبر من هنا

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

