إيفرتون ينجو من فخ ليدز يونايتد بتعادل مثير في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

تعادل إيفرتون مع ليدز يونايتد، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليدز يونايتد في النتيجة طريق جيمس جستن في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل تمكن ثيرنو باري لصالح إيفرتون في الدقيقة 76.

تشكيل إيفرتون أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: باترسون - تاركوفسكي - أوبراين - مايكوليتكو.

خط الوسط: جاي - جارلير ـ ندياي - ارمسترونج - ماكنيل.

خط الهجوم: باري.

تشكيل ليدز يونايتد أمام إيفرتون

حراسة المرمى: دارلو.

خط الدفاع: بوناروف - رودرون - ستورك.

خط الوسط: بوجل - ستاخ - امبادو - جروف - جستن.

خط الهجوم: أرونسون - لوين.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة، وصل إيفرتون إلى 33 نقطة ليتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ارتفع رصيد ليدز يونايتد إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.