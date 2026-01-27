الثلاثاء 27 يناير 2026
إيفرتون ينجو من فخ ليدز يونايتد بتعادل مثير في الدوري الإنجليزي

تعادل إيفرتون مع ليدز يونايتد، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم ليدز يونايتد في النتيجة طريق جيمس جستن في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل تمكن ثيرنو باري لصالح إيفرتون في الدقيقة 76.

 

تشكيل إيفرتون أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: بيكفورد

خط الدفاع: باترسون - تاركوفسكي - أوبراين - مايكوليتكو.

خط الوسط: جاي - جارلير ـ ندياي - ارمسترونج - ماكنيل.

خط الهجوم: باري.

تشكيل ليدز يونايتد أمام إيفرتون

حراسة المرمى: دارلو.

خط الدفاع: بوناروف - رودرون - ستورك.

خط الوسط: بوجل - ستاخ - امبادو - جروف - جستن.

خط الهجوم: أرونسون - لوين.

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة، وصل إيفرتون إلى 33 نقطة ليتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما ارتفع رصيد ليدز يونايتد إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.

