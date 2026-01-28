أول تعليق من هادي رياض بعد انتقاله إلى الأهلي

18 حجم الخط

حرص هادي رياض مدافع نادي بتروجيت والمنتقل حديثا لصفوف النادي الأهلي على توجيه رسالة لفريقه السابق بعد الانتقال إلى القلعة الحمراء.

رسالة هادي رياض

وقال هادي رياض في رسالة عبر حسابه على فيسبوك: “عايز أتوجه بالشكر لجميع العاملين في نادي وشركة بتروجيت بداية من رئيس الشركة ورئيس النادي والجهاز الإداري والمشرف العام علي الكرة على مساعدتهم طوال السنين الأخيرة في مساعدتي كلاعب ضمن الفريق واحد كباتن الفريق”.

وأضاف: “عايز كمان أشكر الجهاز الفني بقيادة الكابتن سيد عيد، على مساعدته المستمره ليا ولباقي لاعبي الفريق منذ تولي مهمة الفريق والصعود للدوري الممتاز بمنتهى الإخلاص والتفاني في العمل وجميع أفراد الجهاز”.

وواصل" عايز كمان اشكر الجهاز الطبي بالكامل طول الوقت كانو معانا ومخلصين في عملهم.

وزاد: “وعايز اشكر رجالة الاوضه اللي من غيرهم مستحيل كنا نقدر ننجح او نوصل لاي هدف من اهدافنا اللي حققناها، كانو دايما بيعملو ٢٠٠٪؜ وعمرهم م قصروا معانا”.

وأكمل: “إخوتي وأصحابي وأهلي ورجالتي ك كابتن للفريق، لاعبي الفريق بالكامل، شكرًا علي كل حاجه، من غيركم كنت مستحيل أقدر أوصل لأي حاجة وبعتذرلكم لو كنت في يوم قصرت مع أي حد ربنا يعلم أنا كنت دايما أخ وصاحب ودايمًا كنت عايز اعمل لكم افضل حاجه ك كابتن للفريق وأخ. شكرًا، “إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ””.

واختتم: “مسيرة امتدت لأربع مواسم ونصف بين جدران نادي بتروجيت ووصلت انهارده لنهايتها ولنا لقاء إن شاء الله. شكرًا جزيلًا”.

الأهلي يضم هادي رياض

ونجح النادي الأهلي في ضم هادي رياض قادما نادي بتروجت، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.

وكان الأهلي أنهى اتفاقه نهائي مع إدارة بتروجت على كافة تفاصيل الصفقة، سواء المادية أو التعاقدية، ليحصل علي الاستغناء الخاص باللاعب، لكن يتبقي فقط إعلان النادي الأهلي عن اللاعب عبر منصاته الرسمية.

وفاز الأهلي أمام دجلة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

