المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سيراميكا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 35، قبل أن يعود المصري، ويسجل هدفين في الدقيقة 1+45 عن طريق كريم بامبو، وفي الدقيقة 8+45 عن طريق منذر طمين.

وفي الشوط الثاني أضاف حسن علي هدف المصري الثالث في الدقيقة 68، وجاء هدف سيراميكا الثاني عن طريق فريدي مايكل بالدقيقة 4+90.

وأهدر أحمد بلحاج لاعب سيراميكا ركلة جزاء في الدقيقة 64.

شهدت مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، حالة قلق داخل أرض الملعب، بعد تعرض محمود حمادة لاعب الفريق البورسعيدي لإصابة قوية خلال أحداث اللقاء.

وسقط محمود حمادة على أرضية الملعب متأثرا بالإصابة، ما استدعى نزول سيارة الإسعاف والجهاز الطبي بشكل عاجل للاطمئنان على حالته.

وتدخل الجهاز الطبي للمصري سريعًا، ونجح في إسعاف اللاعب داخل الملعب، قبل أن يستعيد وعيه ويطمئن الجميع على حالته الصحية، ورغم الإصابة، أبدى محمود حمادة رغبته في استكمال المباراة، وهو ما وافق عليه الجهاز الطبي بعد الاطمئنان على حالته، ليعود اللاعب للمشاركة في اللقاء.

تشكيل المصري أمام سيراميكا

تشكيل سيراميكا أمام المصري

وبرغم الهزيمة يحتل سيراميكا صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.

أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.

حامد الشحات، مساعد حكم ثان.

محمود حسين، حكمًا رابعًا.

مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.

محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

