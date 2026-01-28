الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

المصري
المصري
18 حجم الخط

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتقدم سيراميكا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 35، قبل أن يعود المصري، ويسجل هدفين في الدقيقة 1+45 عن طريق كريم بامبو، وفي الدقيقة 8+45 عن طريق منذر طمين. 

وفي الشوط الثاني أضاف حسن علي هدف المصري الثالث في الدقيقة 68، وجاء هدف سيراميكا الثاني عن طريق فريدي مايكل بالدقيقة 4+90. 

وأهدر أحمد بلحاج لاعب سيراميكا ركلة جزاء في الدقيقة 64.

شهدت مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، حالة قلق داخل أرض الملعب، بعد تعرض محمود حمادة لاعب الفريق البورسعيدي لإصابة قوية خلال أحداث اللقاء.

وسقط محمود حمادة على أرضية الملعب متأثرا بالإصابة، ما استدعى نزول سيارة الإسعاف والجهاز الطبي بشكل عاجل للاطمئنان على حالته.

وتدخل الجهاز الطبي للمصري سريعًا، ونجح في إسعاف اللاعب داخل الملعب، قبل أن يستعيد وعيه ويطمئن الجميع على حالته الصحية، ورغم الإصابة، أبدى محمود حمادة رغبته في استكمال المباراة، وهو ما وافق عليه الجهاز الطبي بعد الاطمئنان على حالته، ليعود اللاعب للمشاركة في اللقاء.

تشكيل المصري أمام سيراميكا

تشكيل سيراميكا أمام المصري  

وبرغم الهزيمة يحتل سيراميكا صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما يحتل المصري المركز الخامس برصيد 23  نقطة.

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.
أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.
حامد الشحات، مساعد حكم ثان.
محمود حسين، حكمًا رابعًا.
مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.
محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز المصري البورسعيدي سيراميكا كليوباترا

مواد متعلقة

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

أول تعليق من هادي رياض بعد انتقاله إلى الأهلي

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

مجلس إدارة الأهلي يعتمد أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان الفرعية

الأهلي يوافق على مشاركة رجال الطائرة في بطولة أفريقيا برواندا

الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أرقام جراديشار مع الأهلي بعد الموافقة على رحيله إلى الدوري المجري
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد آينتراخت فرانكفورت

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

المصري يفوز على سيراميكا كليوباترا المتصدر 2/3 في الدوري الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية