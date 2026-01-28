دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على كايرات ألماتي بثلاثية في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم أرسنال على نظيره كايرات ألماتي، بنتيجة 3ـ1 في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم علي ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل ثلاثية أرسنال كل من جيوكيريس في الدقيقة 2 وهافيرتز في الدقيقة 15 ومارتنيلي في الدقيقة 36، بينما جاء هدف كايرات ألماتي اللاعب جورجينيو في الدقيقة 7.

تشكيل أرسنال أمام كايرات ألماتي

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بن وايت، كريستيان موسكيرا، كالافيوري، لويس سكيلي.

خط الوسط: كاي هافرتز، تورجارد، إيزي.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، جيوكيرس، نوني مادويكي.

وكان أرسنال وبايرن ميونخ حسما التأهل رسميا إلى دور الـ 16 قبل جولة الحسم في مرحلة المجموعة لمسابقة دوري الأبطال

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الثامنة والأخيرة



1- أرسنال 21 نقطة

2- بايرن ميونخ 18 نقطة

3- ريال مدريد 15 نقطة

4- ليفربول 15 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 14 نقطة

6- باريس سان جيرمان 13 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 13 نقطة

8- تشيلسي 13 نقطة

9- برشلونة 13 نقطة

10- سبورتنج لشبونة 13 نقطة

11- مانشستر سيتي 13 نقطة

12- أتلتيكو مدريد 13 نقطة

13- أتالانتا 13 نقطة

14- إنتر 12 نقطة

15- يوفنتوس 12 نقطة

16- بوروسيا دورتموند 11

17- جالطة سراي 10 نقاط

18- كاراباج 10 نقاط

19- مارسيليا 9 نقاط

20- باير ليفركوزن 9 نقاط

21- موناكو 9 نقاط

22- آيندهوفن 8 نقاط

23- أتلتيك بيلباو 8 نقاط

24- أولمبياكوس 8 نقاط

25- نابولي 8 نقاط

26- كوبنهاجن 8 نقاط

27- كلوب بروج 7 نقاط

28- بودو / جليمت 6 نقاط

29- بنفيكا 6 نقاط

30- بافوس 6 نقاط

31- سانت جيلواز 6 نقاط

32- أياكس 6 نقاط

33- آينتراخت فرانكفورت 4 نقاط

34- سلافيا براج 3 نقاط

35- فياريال نقطة واحدة

36- كايرات ألماتي نقطة واحد

