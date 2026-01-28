أخبار الفن اليوم: ياسمين عبد العزيز تقاضي صفحات إلكترونية نشرت صورا مسيئة لها.. زاهي حواس يكشف تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة عمر الشريف وإصابته بالزهايمر

18 حجم الخط

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مقاضاتها لعدد من الصفحات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرها صورا مسيئة لها، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لتزوير تلك الصور.





كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن تفاصيل الفترة الأخيرة فى حياة الفنان الراحل عمر الشريف، قائلا: عمر الشريف، أصيب بالزهايمر، وكان ينسى كل شيء.





استضافت القاعة الرئيسية بـ«بلازا 1»، ندوة بعنوان «تاريخ التلقي.. النقد الأدبي في مواجهة عالم نجيب محفوظ». ضمن محور «شخصية المعرض: نجيب محفوظ» بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.

أثار الفنان محمد رمضان فضول متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، منشورا قال خلاله: "عايزين مسلسل في رمضان؟ ".

أعلن الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم “محمود التاني”، الذي يجمعه بالفنان أحمد غزي للمرة الثالثة بعد مشاركتهما من قبل في بطولة فيلم “الحريفة” بجزئيه.





طرح الفنان محمد فؤاد أغنيته الجديدة كفاية غربة وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.



أغنية محمد فؤاد الجديدة كفاية غربة من كلمات وألحان عمرو تيام وتوزيع موسيقى أحمد أمين

وكان طرح الفنان محمد فؤاد أغنية جديدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي تحمل اسم “إرمي التكال”، وذلك بعد عدة أيام من طرحه أغنيته الأخيرة “يا فؤش”.





مسلسلات رمضان 2026، تحدث الفنان ماجد المصري عن كواليس مسلسله " أولاد الراعي"، قائلا: "سيناريو أولاد الراعي خال من أي مشاهد أو جمل مسيئة، فهو مسلسل اجتماعي ويضم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين".





