الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد المدينة المنورة بالشرقية

المجلس التنفيذي لمحافظة
المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية،فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق على مسجد المدينة المنورة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق اسم فقيد العالم الإسلامي على أحد المساجد بالمدينة.

السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على أحد المساجد والطريق بين القاهرة الجديدة والأوسطي

اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية 

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل إدارة المرور وممثلًا عن الأوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة

وأوضح محافظ الشرقية أن إطلاق اسم العالم الجليل علي مسجد المدينة المنورة يأتي عرفانا بدورة كعلم من أعلام الأزهر الشريف وأحد كبار علماء الحديث في عصره والذي أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاته التي عززت مكانة الأزهر وريادته.

محافظ الشرقية:مصر لاتنسي أبناءها المخلصين

وأكد محافظ الشرقية أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين مؤكدا ان الراحل الكريم أفنى عمره في خدمة العلم والدين، وترك سيرةً عطرة وميراثًا من الحكمة والعطاء والاعتدال داعيا المولى عز وجل يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والأمان والرخاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء الاجتماع التنفيذي لمحافظة الشرقية حازم الأشمونى اخبار محافظة الشرقية أخبار مصر الرئيس السيسي

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

تأجيل محاكمة متهمين في قضية نصب بـ 33 مليون جنيه

مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية

مي عمر تعود في رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"

رحلة في فكر إبراهيم الدسوقي، أقوال مزعومة مثيرة للجدل بين التأويل الصوفي ورؤية منتقديه

النقل: حققنا قفزة في تصنيف الطرق وقللنا انبعاثات الكربون

احذري، ممنوع إضافة الخل إلى صابون غسل الصحون

اتحاد مجالس البحث العلمي العربية يطلق جائزة بغداد

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

7 أسباب وراء انهيار ليفربول وابتعاده عن صدارة البريميرليج

إيطاليا وبريطانيا وإسبانيا والهند أبرزهم، رسالة السيسي لـ 23 سفيرا جديدا

وزيرة التضامن تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة (صور)

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لجميع العاملين بالدولة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

السوبر المصري، المسابقات تخطر الأندية الأربعة باستبعاد دونجا من النسخة المقبلة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. خريطة مقاعد الأحزاب في لجان مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المال لا ينقذ من العذاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 11 بسورة الليل

رحلة في فكر إبراهيم الدسوقي، أقوال مزعومة مثيرة للجدل بين التأويل الصوفي ورؤية منتقديه

عباقرة لكن مجهولون، "عباد بن بشر" حامل لواء الأنصار وصاحب العصا المضيئة

المزيد
الجريدة الرسمية