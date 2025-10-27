إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم على مسجد المدينة المنورة بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إطلاق اسم الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق على مسجد المدينة المنورة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق اسم فقيد العالم الإسلامي على أحد المساجد بالمدينة.

اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة،ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة الحماية المدنية ووكيل إدارة المرور وممثلًا عن الأوقاف والكنيسة ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة

وأوضح محافظ الشرقية أن إطلاق اسم العالم الجليل علي مسجد المدينة المنورة يأتي عرفانا بدورة كعلم من أعلام الأزهر الشريف وأحد كبار علماء الحديث في عصره والذي أفنى عمره في خدمة الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة، وأسهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاته التي عززت مكانة الأزهر وريادته.

محافظ الشرقية:مصر لاتنسي أبناءها المخلصين

وأكد محافظ الشرقية أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين مؤكدا ان الراحل الكريم أفنى عمره في خدمة العلم والدين، وترك سيرةً عطرة وميراثًا من الحكمة والعطاء والاعتدال داعيا المولى عز وجل يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء وأن ينعم علي الشعب المصري بمزيد من الأمن والأمان والرخاء.

