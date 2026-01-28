بين سحر الورق وكنوز المكتبات الشخصية، ماذا يقرأ المثقفون بمعرض الكتاب 2026؟ (فيديو)

18 حجم الخط

يظل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، العرس الثقافي الأبرز الذي يترقبه المبدعون والمفكرون ليس فقط لاقتناء جديد الإصدارات، بل لتجديد الصلة بذاكرة القراءة.

وفي جولة لعدسة "فيتو" داخل أروقة المعرض، كشف نخبة من رموز السياسة، والأدب، والفن عن تفضيلاتهم القرائية لهذا العام، وأهم المقتنيات التي تزين رفوف مكتباتهم الخاصة، مؤكدين أن الكتاب الورقي ما زال يفرض سطوته رغم طوفان الرقمنة.

أبو الغيط: هيكل كان معلمي الأول و"فلسفة الثورة" مرجعي

أعرب الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عن ضريبة الشهرة التي تمنعه من التجول بحرية بين ردهات المعرض بسبب التفاف الزوار حوله، موضحًا أنه يعوض ذلك بشراء احتياجاته من المكتبات طوال العام.

وعن تشكل وعيه الكتابي، أكد أبو الغيط أنه استقى أصول الصياغة من مدرسة الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، قائلًا: “كنت أحفظ تركيبات جمل هيكل وكيفية معالجته للمقال، أما كتاب ”فلسفة الثورة" فقد قرأته قرابة السبع مرات؛ فدراسة صياغات كبار الكتاب جعلت فعل الكتابة يسير بالنسبة لي".

زاهي حواس: "السيمفونية الأخيرة" على قائمة مشترياتي ولا بديل عن الورق

من جانبه، ذكر عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أنه رغم عدم بدئه بالقراءة الفعالة داخل المعرض حتى الآن، إلا أنه وضع قائمة محددة للاقتناء، تصدرتها الروايات الجديدة، وخاصة رواية "السيمفونية الأخيرة" للكاتب أشرف عشماوي.

ووصف حواس رواية "The Fountainhead" للكاتبة آين راند بأنها الدرة الثمينة في مكتبته، مشددًا على انحيازه التام للقراءة الورقية ورفضه القاطع لصيغ الـ "PDF" التي لا يلتفت إليها أبدًا.

بينما أعلنت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد عن حماسها لصدور مذكرات زوجها المخرج الكبير محمد فاضل، والتي صاغها الكاتب يوسف الشريف، والمقرر إطلاقها في الثلاثين من يناير الجاري بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 57، وعن كتابها المفضل، أكدت أن موسوعة "شخصية مصر" للدكتور جمال حمدان تظل العمل الأهم الذي تعتز باقتنائه.

وبدوره، اعتبر المخرج محمد فاضل معرض الكتاب عيد مصري وقضية أمن قومي تستوجب دعم حكومي أكبر في ظل غلاء الأسعار، مؤكدًا أن القرآن الكريم هو الكتاب المفضل لديه، مشيرًا إلى أن ملمس الورق ورائحة الحبر يمنحان القارئ شعور لا يوصف لا يمكن للوسائط الحديثة تعويضه.

فاطمة ناعوت: "الخروج إلى النهار" أعظم ما أنجزه العقل البشري

أشارت الكاتبة فاطمة ناعوت إلى اقتنائها مجموعة ضخمة من الكتب هذا العام، منها كتاب "اليوتوبيا واليسار" للدكتور صلاح السروي، واعتبرت ناعوت أن كتاب "الخروج إلى النهار" أو المعروف بـ “كتاب الموتى” هو الأعظم في تاريخ البشرية، لما يحمله من قيم "ماعت" التي سبقت الأديان السماوية في الرقي الإنساني، ورغم امتلاكها مكتبة رقمية تضم ما يقارب الـ 60 ألف كتاب، إلا أنها أكدت أن للورق طابع خاص لا يمكن الاستغناء عنه.

وأوضح الإعلامي طارق علام أنه يبحث حاليًا بالمعرض عن عدة مجموعات، مسترجعًا ذكرياته مع كتاب "ساعات بين الكتب" للعقاد، مؤكدًا أن قراءة القرآن من المصحف الورقي تمنح طمأنينة تختلف عن القراءة الإلكترونية، مؤكدًا على صمود الكتاب الورقي مهما حدث.

وفي ختام الجولة، كشف الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، عن نهم قرائي يشمل كافة الدواوين الشعرية والروايات الأدبية الصادرة حديثًا، مع تركيز خاص على اكمال مجموعته من "موسوعة الأديان" للدكتور محمد عثمان الخشت كأحد أهم مستهدفاته القرائية في هذا الموسم.

