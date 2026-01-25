ثنائية كريم فهمي وياسمين عبد العزيز، محطات فنية جمعت بينهما قبل "وننسى اللي كان"

18 حجم الخط

تترقب جماهير الدراما المصرية عودة الثنائية الفنية بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي، من خلال مسلسل وننسى اللي كان، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، في عمل جديد يتوقع الكثيرون منه أن يكون امتداد للنجاحات السابقة التي جمعت النجمين وحققت صدى جماهيريًا واسعًا.

الثنائية ليست جديدة على الشاشة، إذ سبق أن جمعهما أكثر من عمل، واستطاعا معًا تكوين حالة خاصة لاقت إعجاب الجمهور، سواء على مستوى الكيمياء الفنية بينهما أو طبيعة القصص الرومانسية والدرامية التي قدماها.

ونحب تاني ليه.. بداية النجاح

ويعد مسلسل ونحب تاني ليه عام 2020 أول عمل قدم هذه الثنائية، والذي دارت أحداثه حول شخصية غالية، التي تواجه أزمات متتالية مع زوجها المخرج الشهير عبدالله، لتنتهي العلاقة بالانفصال، قبل أن تلتقي صدفة بشخصية مراد، الذي يجسدها كريم فهمي، وتنشأ بينهما علاقة تتطور تدريجيًا، لكن خوف غالية من تكرار تجربة عاطفية فاشلة يقف عائقًا أمامها ولقد حقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة وقت عرضه.

والمسلسل كان من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي كل من شريف منير.

وتقابل حبيب.. استكمال الحالة الرومانسية

واستمرت الشراكة بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مسلسل وتقابل حبيب، الذي عرض في رمضان الماضي 2025، وقدم قصة رومانسية درامية جديدة ومختلفة أكدت على نجاح الثنائي باعتبارهما من أنجح الثنائيات في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مسلسل وننسى اللي كان..رهان رمضان المقبل

وفي “وننسى اللي كان”، تعود ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي إلى الشاشة معًا في عمل درامي جديد يحمل طابعًا رومانسيًا، وتدور الأحداث حول نجمة شهيرة التي تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز بينما يجسد كريم فهيم شخصية بدر حارسها الشخصي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ومن المقرر عرضه تزامنًا مع بداية شهر رمضان المقبل.

كيمياء خاصة وثقة جماهيرية

ونجاح هذه الثنائية لا يعتمد فقط على تكرار التعاون، بل على حالة الثقة التي بناها النجمان مع الجمهور، حيث اعتاد المشاهد على أعمال منهما تجمع بين الرومانسية والدراما الاجتماعية مع حبكة مشوقة، ومع اقتراب موسم رمضان، تزداد التوقعات بأن يحقق وننسى اللي كان صدى واسعًا، ليؤكد من جديد أن ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ثنائية قادرة على جذب الجمهور وفرض حضورها بقوة على خريطة الدراما الرمضانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.