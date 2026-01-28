الأربعاء 28 يناير 2026
ثقافة وفنون

زاهي حواس يكشف تفاصيل الفترة الأخيرة في حياة عمر الشريف وإصابته بالزهايمر(فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، عن تفاصيل الفترة الأخيرة فى حياة الفنان الراحل عمر الشريف، قائلا: عمر الشريف، أصيب بالزهايمر، وكان ينسى كل شيء.

وقال  الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي المذاع على فضائية “الحياة”، إن كل أصدقاء الفنان الراحل عمر الشريف، ابتعدوا عنه وتركوه بمفرده بعد إصابته بمرض ألزهايمر، موضحا: “عمر الشريف كان من أعز أصدقائي وهو شخصية انقرضت، وصوره تزين حوائط مكتبي ومنزلي”.

 


وأضاف: “عمر الشريف، كان شخصية كريمة جدا، وكان دائما تأتي له فلوس كتير فكان يعطيها لأي شخص يقابله فى الشارع، وفى آخر أيامه كنت أقيم معه بصفة مستمرة”، مؤكدا: “أعتقد أن عمر الشريف شخصية لن تتكرر، وذكاء وكاريزما خاصة، وكنت أنا الوحيد الذى كان يخاف منه عمر الشريف، وكان يتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة”.

وأوضح الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق: “ما زالت هناك بعض المؤامرات التى تظهر كل فترة وفترة عن بناة الأهرامات، وعن وجود مدينة كاملة تحت الأهرامات، ودائما أرد عليهم بالدلائل، والعلم يقول أنه لا يوجد شيء فى الآثار عن سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا يوسف”، مضيفا: “ تمثال أبوالهول صخرة ولا يوجد دليل علمي على وجود مياه جوفية أسفله”.

