ماجد المصري عن أولاد الراعي: لا يتضمن أي مشاهد أو جمل مسيئة (فيديو)

مسلسلات رمضان 2026، تحدث الفنان ماجد المصري عن كواليس مسلسله " أولاد الراعي"، قائلا: "سيناريو أولاد الراعي خال من أي مشاهد أو جمل مسيئة، فهو مسلسل اجتماعي ويضم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين".



وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه، مقدمة برنامج "ست ستات"، المذاع على فضائية "dmc": " مسلسل أولاد الراعي مشرف، ويفتقدها المجتمع العربي قبل المجتمع المصري، وسيكون له أثر كبير على المجتمع العربي".



وأضاف: "كل بيت مصري له حكاية وأولاد الراعي، له حكاية، ومشكلة عائلة أولاد الراعي ليست في الميراث أو المال ولكن هناك أشياء كثيرة أهم من المال، وهذا ما يحتويه المسلسل".



وطرحت قناة DMC البوسترات الفردية لـ أبطال مسلسل أولاد الراعي، الذى يقوم ببطولته كل من ماجد المصري ونرمين الفقي وخالد الصاوي، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2026.



يشارك في بطولة العمل بجانب ماجد المصري كل من أحمد عيد وخالد الصاوي، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعّا قويًّا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

مسلسل “أولاد الراعي”، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

من جانب آخر، علق الفنان ماجد المصري، على مشاركته المميزة في فيلم “السلم والثعبان 2”، وأكد أنه كان يبحث عن سيناريو مختلف بعد تألقه بشخصية رجب الجرتلي.

وقال ماجد المصري: “من بعد رجب الجريتلي كان لازم أشوف حاجة مختلفة علشان الناس تفصل شوية عن شخصية رجب شكلًا وموضوعًا والشخصية اللي قدمتها في الشام والثعبان مختلفة عن ما قدمته في الدراما المصرية”.

وأضاف: “شخصية حسين اللي قدمتها في السلم والثعبان موجودة بس هي مش شبهي ولكن أنا حبيتها، وكنت مبسوط باختيار طارق العريان ليا لأنه كلمني قالي أنت وعمرو يوسف صحاب؟ قلت له صحاب جدا وهو كذلك، بعدها قال بس هما دول علشان نبقي صحاب قدام الكاميرا".

