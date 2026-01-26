الإثنين 26 يناير 2026
ثقافة وفنون

محمد رمضان يثير التساؤلات، هل يشارك الفنان بمسلسل جديد في رمضان؟

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو
أثار الفنان محمد رمضان تساؤلات الجمهور في الساعات الماضية حول مسلسله الجديد، وذلك بسبب مقطع  فيديو نشره على حسابه الشخصي، خلال تصويره لأحد الأعمال الفنية الجديدة في باريس.

 

مسلسل محمد رمضان الجديد

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: مسلسلي القادم، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور حوّل طبيعة المسلسل، خاصة أن رمضان أعلن في وقت سابق خروجه من موسم رمضان 2026.

 

من جانب آخر، كان قد أعلن الفنان محمد رمضان، استبعاده من الغناء في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب، معبرا عن غضبه خاصة وأن الجهة المنظمة للحفل لم يقدموا له اعتذارًا بالرغم من تسجيله للأغنية.

تفاصيل استبعاد محمد رمضان من حفل نهائي كأس أمم أفريقيا

وكشف الفنان محمد رمضان تفاصيل استبعاده من الغناء في حفل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في الرباط، مؤكدًا أن الجهات المنظمة لم تقدّم له أي اعتذار رغم مشاركته في الألبوم الرسمي للبطولة وتسجيله للأغنية الخاصة بالحدث.

وقال رمضان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" إنه سجل الأغنية وسافر إلى مراكش لتصويرها، قبل أن يُبلغ لاحقًا بتأجيل مشاركته من حفل الافتتاح إلى حفل الختام، مشيرًا إلى أن السبب المعلن كان تعليقات تتساءل عن غناء فنان مصري في افتتاح البطولة بالمغرب، رغم أنها بطولة قارية.

أضاف رمضان: قبل حفل الختام بيوم، قالوا لي إن في حاجة غريبة، موضحًا أن أحد المسئولين أرسل له مقطع فيديو للإعلامي عمرو أديب يتحدث فيه عن أزمة لا علاقة لها بالفن. وعلق: أنا مالي بالكلام ده؟ وإيه علاقة الفن بالموضوع؟ ده تصرف فردي زعلني.

استياء من طريقة التعامل ورفض الاعتذار

وأوضح رمضان: أنا فضيت نفسي وسجلت الأغنية، ومحدش كلف نفسه حتى يعتذر، وده تصرف فردي مسيء. لكنه شدد على أن موقفه لا يؤثر على احترامه للمملكة المغربية: أنا بحب المغرب وبحترمها وبقدرها جدًا.

واختتم:"إن شاء الله نهائي موفق يليق بالمملكة المغربية الحبيبة ووطنا العربي الغالي وقارتنا الأفريقية العظيمة".

