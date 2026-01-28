أحمد غزي وكزبرة يتعاقدان على بطولة فيلم بعنوان "محمود التاني"

18 حجم الخط

أعلن الفنان أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة" عن تعاقده على فيلم جديد يحمل اسم “محمود التاني”، الذي يجمعه بالفنان أحمد غزي للمرة الثالثة بعد مشاركتهما من قبل في بطولة فيلم “الحريفة” بجزئيه.

وكتب كزبرة منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال خلاله: "بسم الله توكلنا على الله، فيلم محمود التاني قريبًا… إنتاج طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، بطولة أحمد بحر (كزبرة) وأحمد غزي".

ويواصل المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير بـ"كزبرة"، تصوير أحداث دوره في مسلسل “بيبو”، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل وصول كزبرة للشهرة بعد أن يصبح مطربًا شعبيًّا.

كما تشهد أحداث مسلسل “بيبو” فصل كزبرة، من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه.

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديق كزبرة داخل الجامعة.

مسلسل بيبو

المسلسل من قصة لتامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على أن يكون اسم العمل “بيبو”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.