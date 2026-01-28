محمد فؤاد يطرح أغنية كفاية غربة (فيديو)

18 حجم الخط

طرح الفنان محمد فؤاد أغنيته الجديدة كفاية غربة وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

أغنية محمد فؤاد الجديدة

أغنية محمد فؤاد الجديدة كفاية غربة من كلمات وألحان عمرو تيام وتوزيع موسيقى أحمد أمين

وكان طرح الفنان محمد فؤاد أغنية جديدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي تحمل اسم “إرمي التكال”، وذلك بعد عدة أيام من طرحه أغنيته الأخيرة “يا فؤش”.

أغنية “إرمي التكال”، من كلمات أسامة محرز وألحان محمد فؤاد وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.

من جانب آخر، أعرب الفنان محمد فؤاد، عن سعادته برد فعل الجمهور علي أغانيه الجديد التي طرحها مؤخرا، وهما في قربك ويا فؤش.

وقال محمد فؤاد في تصريحات تلفزيونية رد فعل الجمهور كان طيبا بشكل كبير وهذا سيئ كنت متوقعه لأن اللي فات الجمهور كشف لو محمد فؤاد نزل حاجة جديدة هيعمله إيه هما مستنين أسلحة علشان يعرفوا يتكلموا وسلاحنا هو الإبداع هما عايزين دا علشان يعرفوا يسكتوا أي حد متشعلق في أسمي بشكل خاطئ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.