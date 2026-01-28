الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد فؤاد يطرح أغنية كفاية غربة (فيديو)

محمد فؤاد
محمد فؤاد
18 حجم الخط

طرح الفنان محمد فؤاد أغنيته الجديدة كفاية غربة وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى. 

أغنية محمد فؤاد الجديدة 

أغنية محمد فؤاد الجديدة كفاية غربة من كلمات وألحان عمرو تيام وتوزيع موسيقى أحمد أمين

وكان طرح الفنان محمد فؤاد أغنية جديدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي تحمل اسم “إرمي التكال”، وذلك بعد عدة أيام من طرحه أغنيته الأخيرة “يا فؤش”.

أغنية “إرمي التكال”، من كلمات أسامة محرز وألحان محمد فؤاد وتوزيع موسيقي كريم عبد الوهاب.

 

من جانب آخر، أعرب الفنان محمد فؤاد، عن سعادته برد فعل الجمهور علي أغانيه الجديد التي طرحها مؤخرا، وهما في قربك ويا فؤش.

وقال محمد فؤاد في تصريحات تلفزيونية رد فعل الجمهور كان طيبا بشكل كبير وهذا سيئ كنت متوقعه لأن اللي فات الجمهور كشف لو محمد فؤاد نزل حاجة جديدة هيعمله إيه هما مستنين أسلحة علشان يعرفوا يتكلموا وسلاحنا هو الإبداع هما عايزين دا علشان يعرفوا يسكتوا أي حد متشعلق في أسمي بشكل خاطئ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمد فؤاد الفنان محمد فؤاد اغاني محمد فؤاد
ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية