ثقافة وفنون

ماجد المصري يسافر إلى لبنان لتصوير مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري
ماجد المصري
يسافر الفنان ماجد المصري نهاية الأسبوع الجاري، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتصوير بعض المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسل “أولاد الراعي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.

وتستغرق المشاهد قرابة الأسبوع هناك، بعدها يعود فريق عمل المسلسل إلى القاهرة، لاستئناف تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الأستوديوهات بمنطقة الجيزة.

وسيتم عرض العمل الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري، في 30 حلقة خلال السباق الرمضاني على قنوات المتحدة - WATCH IT.

وتشهد أحداث مسلسل أولاد الراعي الذي يتم تصويره حاليًّا، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026، محاولة قتل ماجد المصري على يد أحد أشقائه بسبب الميراث.

 

أبطال مسلسل أولاد الراعي

يشارك في العمل بجانب ماجد المصري كل من: أحمد عيد وخالد الصاوي، ويتناول المسلسل قصة أحد الآباء له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعّا قويًّا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

ومسلسل “أولاد الراعي”، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية.

من جانب آخر، علق الفنان ماجد المصري، على مشاركته المميزة في فيلم “السلم والثعبان 2”، وأكد أنه كان يبحث عن سيناريو مختلف بعد تألقه بشخصية رجب الجرتلي.

وقال ماجد المصري: “من بعد رجب الجريتلي كان لازم أشوف حاجة مختلفة علشان الناس تفصل شوية عن شخصية رجب شكلًا وموضوعًا والشخصية اللي قدمتها في الشام والثعبان مختلفة عن ما قدمته في الدراما المصرية”.

وأضاف: “شخصية حسين اللي قدمتها في السلم والثعبان موجودة بس هي مش شبهي ولكن أنا حبيتها، وكنت مبسوط باختيار طارق العريان ليا لأنه كلمني قالي أنت وعمرو يوسف صحاب؟ قلت له صحاب جدا وهو كذلك، بعدها قال بس هما دول علشان  نبقي صحاب قدام الكاميرا".

