السبت 07 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

دعوة عشاء من وزير الإعلام السعودي لـ عمرو سعد والسقا وحمادة هلال أثناء الحج (صور)

عمرو سعد والسقا وحمادة
عمرو سعد والسقا وحمادة هلال.فيتو

 وجه وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري دعوة لكل من النجم عمرو سعد وأحمد السقا وحماده هلال وعمرو الليثي لحضور مأدبة عشاء، بمناسبة مناسك الحج.

 

عمرو سعد والسقا وحمادة هلال

 وأعرب النجم عمرو سعد عن شكره وتقديره للوزير على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالمشاركة في موسم الحج هذا العام، ومؤكدًا أهمية التعاون الثقافي والفنى بين الدول العربية في ترسيخ قيم التسامح والانتماء.

وانتهى مؤخرا النجم عمرو سعد من تصوير فيلم "the crows" ودخوله مراحل المونتاج، استعدادا لطرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الغربان" بطولة عمرو سعد وعائشة بن أحمد وعبد العزيز مخيون وفارس رحومة وعدد آخر من الفنانين الروس والأجانب، وتأليف وإخراج ياسين حسن، وتدور أحداث الفيلم في حقبة زمنية مختلفة تحديدا في 1941 عن الحرب العالمية الثانية ومعركة رومل في العلمين، في إطار من الأكشن والتشويق.

وكان آخر أعمال عمرو سعد فى السينما فيلم "حملة فرعون" الذى تم عرضه فى عام 2019، وشارك فى بطولته مايك تايسون، محمود عبد المغنى، روبى، حمدى الميرغنى، محمد لطفى، رامز أمير، والإيطالية مايا، سوزان نجم الدين، قمر، بيومى فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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النجم عمرو سعد حمادة هلال سوزان نجم الدين عائشة بن أحمد عمرو الليثي فيلم حملة فرعون فيلم الغربان

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