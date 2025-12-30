الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث مع فيصل بن فرحان التوتر في اليمن والأمن الإقليمي

18 حجم الخط

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وناقش التطورات الأخيرة في اليمن والتوترات القائمة، وسبل العمل على التخفيف من التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل المباحثات مع فيصل بن فرحان

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون بين واشنطن والرياض لضمان استقرار إقليمي شامل، بما يشمل الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات القائمة في الخليج والقرن الأفريقي.

تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية

وشدد الجانبان على أهمية استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع متابعة مستمرة لكل ما يهدد الأمن الإقليمي.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء: لن نتردد في أي إجراء لمواجهة ما يمس أمننا الوطني.

السعودية: نأمل أن توقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيانه: ملتزمون بأمن اليمن واستقراره وسيادته وندعم بشكل كامل رئيس مجلس القيادة اليمني وحكومته.

وأضاف: نأسف لما آلت إليه جهود التهدئة باليمن والتي قوبلت بتصعيد غير مبرر

وتابع المجلس: التصعيد غير المبرر لا ينسجم مع وعود الإمارات ونأمل أن تسود الحكمة ومبادئ الأخوة وحسن الجوار.

واستطرد: نأمل أن توقف الإمارات أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.