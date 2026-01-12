الإثنين 12 يناير 2026
الخارجية الفرنسية: ندعم الجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي في اليمن

اليمن، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا تدعم الجهود الدبلوماسية الجارية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشددة على أهمية التهدئة ووقف التصعيد في البلاد.

باريس تؤكد أهمية الحل السياسي في اليمن

وأوضحت الخارجية الفرنسية أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية والصراع المستمر في اليمن، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالمفاوضات والتعاون مع المجتمع الدولي.

دعم المجتمع الدولي لاستقرار اليمن

وشددت الخارجية الفرنسية على أن باريس تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم عملية السلام وإيجاد تسوية سياسية عادلة، تضمن حقوق اليمنيين وتحافظ على استقرار المنطقة.

في وقت سابق، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أنه جرى تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لمؤتمر الرياض بالتعاون مع الشخصيات الجنوبية.

وقال بن سلمان: إن "مؤتمر الرياض يسعى لإيجاد تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية"، وفق وكالة "رويترز".

وزير الدفاع السعودي: حل المجلس الانتقالي خطوة شجاعة
 

وشدد وزير الدفاع السعودي على أن شخصيات من كافة محافظات الجنوب في اليمن ستشارك دون إقصاء أو تمييز في مؤتمر الرياض حول مستقبل القضية الجنوبية، مؤكدا أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي قرارا شجاعا.

وبحسب تقارير إعلامية، اتفق أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي والهيئات التابعة له على حل المجلس، في خطوة وصفت بأنها تسير على طريق حل الأزمة اليمنية التي تصاعدت بشدة منذ مطلع العام الحالي 2026.

