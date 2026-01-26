وزير الخارجية السعودي يقر بوجود اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن هناك اختلافات في الرؤى مع دولة الإمارات فيما يتعلق بالملف اليمني، مشيرًا إلى أن أبو ظبي قررت الانسحاب من اليمن، وفي حال تم ذلك فإن المملكة العربية السعودية ستتحمل المسئولية.

وأكد بن فرحان أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على إيجاد حل يضمن استمرار قوة العلاقات مع دولة الإمارات، موضحًا أن العلاقة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة حريصة على الحفاظ على علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات، مؤكدًا أهمية التنسيق والتفاهم المشترك بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

في سياق آخر، نجا قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة العميد حمدي شكري، من انفجار عنيف بـسيارة مفخخة في محافظة لحج، جنوب اليمن.

محاولة الاغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه

وأكد مصدر أمني، أن العميد حمدي شكري، نجا من محاولة الاغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في منطقة جعولة بمديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، في حين قتل اثنين من مرافقيه.

