الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية السعودي يقر بوجود اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
18 حجم الخط

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن هناك اختلافات في الرؤى مع دولة الإمارات فيما يتعلق بالملف اليمني، مشيرًا إلى أن أبو ظبي قررت الانسحاب من اليمن، وفي حال تم ذلك فإن المملكة العربية السعودية ستتحمل المسئولية.

وأكد بن فرحان أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على إيجاد حل يضمن استمرار قوة العلاقات مع دولة الإمارات، موضحًا أن العلاقة بين البلدين تمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن المملكة حريصة على الحفاظ على علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات، مؤكدًا أهمية التنسيق والتفاهم المشترك بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

في سياق آخر، نجا قائد الفرقة الثانية في قوات العمالقة العميد حمدي شكري، من انفجار عنيف بـسيارة مفخخة في محافظة لحج، جنوب اليمن.

محاولة الاغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه

وأكد مصدر أمني، أن العميد حمدي شكري، نجا من محاولة الاغتيال بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه في منطقة جعولة بمديرية دار سعد في العاصمة المؤقتة عدن، في حين قتل اثنين من مرافقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية السعودي الإمارات اليمن

مواد متعلقة

اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال مسئول عسكري بارز جنوب اليمن (فيديو)

جنوب اليمن بين وهم الشرعية وسلطة الأمر الواقع!
ads

الأكثر قراءة

لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية، مستجدات مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

تراجع سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026

زغلول صيام يكتب: هل ينصف وزير الشباب والرياضة شابا مصريا؟!

جامعتا الإسكندرية والألمانية بالقاهرة تشاركان في مشروع أوروبي لإدارة المخلفات

7680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال يناير 2026

من شجر الدر لأم كلثوم، مصلحة سك العملة توثق التاريخ المصري بمعرض الكتاب (صور)

ترقب لإعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والتعليم تكشف الموقف

خدمات

المزيد

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

أسعار الرمل بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 26 يناير 2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الإثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بالاستقرار المالي

"حكماء المسلمين" يواجه تحديات الحداثية للتفسير القرآني بمعرض الكتاب

الأزهر للفتوى: صيام النصف الثاني من شهر شعبان جائز فقط في هذه الحالات

المزيد
الجريدة الرسمية