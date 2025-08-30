اختيار بن زايد وماسك وزوكربيرج بقائمة الـ 100 الأكثر تأثيرا في الذكاء الاصطناعي

أدرجت مجلة تايم الأمريكية الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة G42، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2025.

ويشرف الشيخ طحنون بن زايد على مشروع في أبوظبي لتشييد أكبر مركز لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بطاقة تصل إلى 5 جيجاواط، وذلك بعد الكشف عن خطة إماراتية لاستثمار نحو 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية الأمريكية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به خلال العقد المقبل.

وضمت قائمة التايم شخصيات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا من بينهم إيلون ماسك مؤسس شركة «xAI»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، وأندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» وداريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك».

كما ضمّت القائمة أيضًا أسماء بارزة في البحث العلمي مثل يوشوا بنجيو الباحث في الذكاء الاصطناعي، وفِي فِي لي أستاذة بجامعة ستانفورد، إضافة إلى مبتكرين في مجال الفنون والتقنيات مثل الفنان رفيق أناضول والمخرجة ناتاشا ليون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.