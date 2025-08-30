السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اختيار بن زايد وماسك وزوكربيرج بقائمة الـ 100 الأكثر تأثيرا في الذكاء الاصطناعي

الشيخ طحنون بين زايد،
الشيخ طحنون بين زايد، فيتو

 أدرجت مجلة تايم الأمريكية الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة G42، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي لعام 2025.

ويشرف الشيخ طحنون بن زايد على مشروع في أبوظبي لتشييد أكبر مركز لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، بطاقة تصل إلى 5 جيجاواط، وذلك بعد الكشف عن خطة إماراتية لاستثمار نحو 1.4 تريليون دولار في البنية التحتية الأمريكية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المرتبطة به خلال العقد المقبل.

 

وضمت قائمة التايم شخصيات عالمية رائدة في قطاع التكنولوجيا من بينهم إيلون ماسك مؤسس شركة «xAI»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، وأندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» وداريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك».

 

 كما ضمّت القائمة أيضًا أسماء بارزة في البحث العلمي مثل يوشوا بنجيو الباحث في الذكاء الاصطناعي، وفِي فِي لي أستاذة بجامعة ستانفورد، إضافة إلى مبتكرين في مجال الفنون والتقنيات مثل الفنان رفيق أناضول والمخرجة ناتاشا ليون.

مجلة تايم الأمريكية الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا مارك زوكربيرج

