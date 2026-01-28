الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

محمد الدماطي
محمد الدماطي
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا صباح الغد، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز يوم السبت القادم، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وحرص الدماطي على التواصل مع السفير المصري في تنزانيا، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الجهاز الإداري، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

ويستعد الأهلي، لمواجهة  فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي  الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

