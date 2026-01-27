توروب بعد فوز الأهلي: الانتصارات تمنحنا الثقة والدفاع أساس النجاح

18 حجم الخط

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه التام عن أداء لاعبيه بعد الفوز في المباراتين الأخيرتين، مؤكدا أن كرة القدم تلعب من أجل تحقيق الانتصارات، وأن حصد النقاط الثلاث يظل الهدف الأساسي في أي مواجهة.

تصريحات ييس توروب

وقال توروب، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه قدم أداء قويا واستحق الفوز، موضحا: “خضنا مباراتين ونجحنا في تحقيق الفوز خلالهما، وأرى أننا كنا الطرف الأفضل واستحققنا الانتصار عن جدارة”.

وأضاف المدير الفني: “الدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بالبطولات، وكنت أتمنى الخروج بشباك نظيفة، لكن بشكل عام الأداء كان ممتاز”.

وأشاد توروب بعدد من لاعبيه، وفي مقدمتهم محمد الشناوي، قائلا: “عادة لا أحب الحديث عن لاعبين بعينهم، لكن يجب الإشادة بتصدي محمد الشناوي الرائع في الشوط الأول”.

كما أثنى على الوافد الجديد مروان عثمان، بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق، مؤكدا: “مروان قدم أداء جيدا وسجل هدفه الأول معنا، وهو لاعب يجتهد ويبذل كل ما لديه، هنأته على الهدف داخل غرفة الملابس، وأتمنى أن يكون بداية لسلسلة من الأهداف القادمة”.

وتابع: “أنا راض جدا عن مستوى مروان، لكنه لا يزال لاعبا شاب ويحتاج إلى الحصول على الفرصة، خاصة مع اللعب في نادي كبير بحجم الأهلي، نعمل على تطوير أدائه والنواحي الفردية، وسيظهر ذلك بشكل أوضح مع نهاية الموسم”.

وعن مركز حراسة المرمى، أوضح توروب أن الفريق يمتلك مجموعة مميزة من الحراس، قائلا: “تحدثت مع الحراس بشأن المشاركة خلال الفترة الحالية، والمباراتان الماضيتان أظهرتا المستوى المميز الذي يمتلكه كل منهم”.

كما تطرق للحديث عن اللاعبين العائدين من المشاركة الدولية، مؤكدا أنه تم توضيح أسلوب اللعب لهم، مضيفا: “قمت بشرح طريقة اللعب وعرض ما كنا عليه سابقا، وكل لاعب كان على دراية بالمطلوب منه، ورغم قصر فترة التدريب، ندرك أهمية الفوز مع تطوير الأداء”.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالحديث عن فترة القيد الشتوي، قائلا: “يتبقى يومان على غلق باب القيد، وسنناقش داخل النادي إمكانية إبرام صفقة جديدة، لكن تركيزي الكامل حاليا ينصب على اللاعبين الموجودين”، مؤكدا استمرار العمل على تحقيق الانتصارات ومنح الفرصة للاعبين الشباب لإثبات قدراتهم داخل الفريق.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب مع بداية اللقاء وكاد تريزيجيه أن يخطف أول الأهداف لكن عمرو حسام حارس دجلة تصدى له.

كما تصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من إسلام كانو في الدقيقة 15.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقو 94.

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراس المرمى: الشناوي، شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر، بيكهام، ياسين مرعي، محمد هاني، أحمد عيد، كوكا، محمد شكري.

خط الوسط: اليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، زيزو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان، جراديشار.

وغاب عن الأهلي أمام وادي دجلة كل من: محمد شريف، أحمد عبد القادر، أشرف داري، محمد سيحا، عمرو الجزار، كريم فؤاد، حمزة عبد الكريم، يوسف بلعمري.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.