الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يوافق على مشاركة رجال الطائرة في بطولة أفريقيا برواندا

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه عصر اليوم الأربعاء، الموافقة على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال في بطولة أفريقيا التي تستضيفها رواندا في شهر أبريل المقبل. 

كما وافق مجلس الأهلي على استضافة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، والمقرر إقامتها في شهر إبريل المقبل أيضًا.

وعلى جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي  الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

الأهلي النادي الأهلي مجلس ادارة النادي الاهلي

