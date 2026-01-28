الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

المصري
المصري
18 حجم الخط

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي  تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

 

تشكيل المصري أمام سيراميكا

تشكيل سيراميكا أمام المصري  

موعد مباراة المصري وسيراميكا

وتنطلق مباراة فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

المصري ضد سيراميكا

ومن المنتظر أن تأتي مواجهة سيراميكا متصدر جدول الدوري والمصري البورسعيدي الساعي للدخول إلى المربع الذهبي قوية وشرسة بين الفريقين.

 يطمح المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بطموحات جماهيره، في حين يتطلع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا إلى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 12 مباراة. 

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.
أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.
حامد الشحات، مساعد حكم ثان.
محمود حسين، حكمًا رابعًا.
مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.
محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا  32 نقطة ( 14 مباراة)
2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )
3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )
4 وادي دجلة  23 نقطة ( 15 مباراة )
5 الزمالك  22 نقطة ( 12 مباراة )
6 المصري  20 نقطة ( 12 مباراة )
7 زد  20 نقطة ( 14 مباراة )
8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )
9 سموحة  19 نقطة ( 13 مباراة )
10 بتروجيت  19 نقطة ( 14 مباراة )
11 الجونة  18 نقطة ( 13 مباراة )
12 البنك الأهلي 13 17 نقطة
13 مودرن سبورت 13 17 نقطة
14 غزل المحلة  16 نقطة ( 14 مباراة )
15 المقاولون العرب  13 نقطة ( 15 مباراة)
16 حرس الحدود  13 نقطة ( 14 مباراة )
17 فاركو  12 نقطة ( 14 مباراة )
18 طلائع الجيش  11 نقطة  ( 14 مباراة )
19 كهرباء الإسماعيلية 15 11 نقطة  ( 15 مباراة )
20 الإسماعيلي  10 نقاط ( 14 مباراة )
21 الاتحاد السكندري  8 نقاط  ( 14 مباراة)
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيراميكا كليوباتر المصري الدورى المصرى الممتاز المصري لابورسعيدي المصري وسيراميكا سيراميكا ضد المصري

مواد متعلقة

أرقام جراديشار مع الأهلي بعد الموافقة على رحيله إلى الدوري المجري

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

يانج أفريكانز يتحدى الأهلي: لا مجال للأخطاء ولا بديل عن الفوز في لقاء العودة

أول تعليق لـ مروان عثمان بعد هدفه الأول مع الأهلي أمام وادي دجلة

توروب بعد فوز الأهلي: الانتصارات تمنحنا الثقة والدفاع أساس النجاح

زيزو رجل مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي وادي دجلة

الأهلي يتعادل مع مسار 2/2 في دوري الكرة النسائية

ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية