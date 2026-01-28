الكوكي يعلن تشكيل المصري لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري أمام سيراميكا

تشكيل سيراميكا أمام المصري

موعد مباراة المصري وسيراميكا

وتنطلق مباراة فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة المصري وسيراميكا عبر قناة اون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للبطولة المحلية.

المصري ضد سيراميكا

ومن المنتظر أن تأتي مواجهة سيراميكا متصدر جدول الدوري والمصري البورسعيدي الساعي للدخول إلى المربع الذهبي قوية وشرسة بين الفريقين.

يطمح المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بطموحات جماهيره، في حين يتطلع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا إلى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 12 مباراة.

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.

أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.

حامد الشحات، مساعد حكم ثان.

محمود حسين، حكمًا رابعًا.

مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.

محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة ( 14 مباراة)

2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )

3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )

4 وادي دجلة 23 نقطة ( 15 مباراة )

5 الزمالك 22 نقطة ( 12 مباراة )

6 المصري 20 نقطة ( 12 مباراة )

7 زد 20 نقطة ( 14 مباراة )

8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )

9 سموحة 19 نقطة ( 13 مباراة )

10 بتروجيت 19 نقطة ( 14 مباراة )

11 الجونة 18 نقطة ( 13 مباراة )

12 البنك الأهلي 13 17 نقطة

13 مودرن سبورت 13 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة ( 14 مباراة )

15 المقاولون العرب 13 نقطة ( 15 مباراة)

16 حرس الحدود 13 نقطة ( 14 مباراة )

17 فاركو 12 نقطة ( 14 مباراة )

18 طلائع الجيش 11 نقطة ( 14 مباراة )

19 كهرباء الإسماعيلية 15 11 نقطة ( 15 مباراة )

20 الإسماعيلي 10 نقاط ( 14 مباراة )

21 الاتحاد السكندري 8 نقاط ( 14 مباراة)



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.