أول تعليق لـ مروان عثمان بعد هدفه الأول مع الأهلي أمام وادي دجلة

عبر مروان عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الأهلي خلال مباراة وادي دجلة التي ‏جمعت الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال: “الحمد لله على تسجيل أول هدف لي بقميص الفريق، وهو ما لم يكن يتحقق لولا مساعدة زملائي اللاعبين في الفريق، ‏وأتمنى أن تكون الفترة القادمة أفضل للفريق وللجميع”.‏

وأضاف: “ثقة كبيرة من الجهاز الفني أن يمنحني الفرصة في المباريات الماضية، وهو ما أعتز به بشدة، ارتداء قميص ‏الأهلي مسئولية كبيرة، ولا بد أن أكون على قدرها”.‏

وأشار مروان عثمان إلى أن الجهاز الفني يدعمه بشدة وكذلك اللاعبون، وأنه وجد مساندة من الجميع داخل وخارج الملعب، مما ساعده ‏على الانسجام بشكل سريع.‏

وألمح إلى أن الأهلي يلعب على الفوز في كل المباريات، وأن جمهور الأهلي يمثل دافعًا كبيرًا لتحقيق الإنجازات، فيما شدد على أن ‏الفريق سوف يقدم كل ما لديه من أجل الفوز في مباريات دوري أبطال إفريقيا المقبلة.‏

وفاز النادي الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة مساء.

أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة

وسيطر الأهلي على مجريات اللعب مع بداية اللقاء وكاد تريزيجيه أن يخطف أول الأهداف لكن عمرو حسام حارس دجلة تصدى له.

كما تصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية من إسلام كانو في الدقيقة 15.

وسجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقو 94.

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

ترتيب الأهلي ووادي دجلة في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يقع وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة.

