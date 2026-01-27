مقابل 100 مليون يورو، ليفربول ينقض على صفقة ريال مدريد

18 حجم الخط

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتحرك ضخم جديد في سوق الانتقالات الشتوية الحالي، وهذه المرة لتعزيز خط الوسط.

وقلب الريدز الموازين في الميركاتو الصيفي الماضي بعدة صفقات أهمها التعاقد مع نجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك مقابل مبلغ يتراوح بين 125 و130 مليون جنيه إسترليني، ليجعل من المهاجم السويدي أغلى لاعب في تاريخ البريميرليج، يبدو أنهم لن يتوقفوا عن خطف أبرز المواهب العالمية.

ترنح ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويترنح ليفربول هذا الموسم رغم الإنفاق الضخم في الميركاتو الصيفي الماضي، وكان آخر مظاهر ذلك الهزيمة القاسية في الوقت القاتل 3-2 أمام بورنموث، بالجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكمل الفريق سلسلة "لا فوز" محبطة، بعد 4 تعادلات وهزيمة منذ بداية 2026.

ليفربول يسعى لضم آدم وارتون

ووفقا لشبكة بي إن سبورتس يبدو أن ليفربول مستعد الآن لاستثمار ضخم جديد قد يبلغ أو حتى يتجاوز حاجز 100 مليون يورو.

اللاعب المحوري في هذه الصفقة هو آدم وارتون، لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا، والذي برز كأحد أكبر مفاجآت الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتون يخطف الأنظار

وارتون انتقل إلى لندن ليحمل قميص كريستال بالاس مطلع عام 2024 قادما من بلاكبيرن روفرز وجاء صعوده لافتا بكل المقاييس، وتحت قيادة المدرب أوليفر جلاسنر تحول اللاعب الإنجليزي الشاب إلى قلب نابض لخط وسط "النسور" متميزًا بذكائه التكتيكي، وقدرته على توزيع اللعب، وقراءته الممتازة للمباريات.

ولم يكن مفاجئا أن يلفت وارتون أيضا أنظار المنتخب الإنجليزي، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يكون ضمن المشاركين في بطولة كأس العالم المقبلة.

آدم وارتون في حسابات ريال مدريد

وتسعى إدارة ليفربول إلى التحرك سريعا وحسم الصفقة قبل أن ترتفع قيمته السوقية بشكل أكبر.

وخلال الأشهر الماضية، ارتبط اسم وارتون كذلك بنادي ريال مدريد، إلا أن هذا الاهتمام لم يتحول إلى خطوة عملية، والآن، تشير جميع المعطيات إلى أن ملعب أنفيلد هو الوجهة الأقرب للاعب الوسط الموهوب.

ولا تأتي رغبة ليفربول في التعاقد مع آدم وارتون من فراغ فمع اقتراب كأس العالم 2026، تسود قناعة قوية بأن اللاعب قد ينفجر على الساحة العالمية، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع قيمته بشكل كبير.

