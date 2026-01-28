يانج أفريكانز يتحدى الأهلي: لا مجال للأخطاء ولا بديل عن الفوز في لقاء العودة

18 حجم الخط

أكد علي كاموي، المسئول الإعلامي لنادي يانج أفريكانز التنزاني، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، مشددا على أن فريقه لا يملك رفاهية ارتكاب الأخطاء إذا أراد الاستمرار في المنافسة بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كاموي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سوكالابونجا" التنزانية: “مباراة الأهلي تمثل الفرصة الأخيرة لنا، ولا بديل فيها عن الفوز من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل، لذلك لا مجال لأي خطأ”.

وأضاف: "مواجهة الأهلي تحتاج إلى ذكاء كبير، وانضباط تكتيكي، وهدوء داخل الملعب، لقد وصلنا إلى زنجبار مبكرا للاستعداد بقوة، وندرك جيدا أننا أمام خصم يتمتع بخبرة أفريقية كبيرة”.

وتابع المسئول الإعلامي ليانج أفريكانز: “نحترم الأهلي كثيرا، ونعرف قيمته وتاريخه في دوري أبطال أفريقيا، لكن اللاعبين والجهاز الفني جاهزون لخوض التحدي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيرنا”.

واختتم كاموي تصريحاته مؤكدا أن مواجهة الأهلي تمثل معركة كروية خاصة، قائلا:“مباراة السبت ليست لقاءً عاديًا، بل مواجهة تاريخية نطمح خلالها لكتابة صفحة جديدة في مسيرتنا القارية”.

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 31 يناير الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرا.

