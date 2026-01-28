الأربعاء 28 يناير 2026
اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تناقش دورها في مناهضة العنف

جانب من فعاليات الاجتماع،
عقدت اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية اجتماعها، اليوم الأربعاء الموافق ٢٨ يناير ٢٠٢٦، برئاسة اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة. 

الإسماعيلية تواصل أعمال رصف طريق غرب السكة الحديد "أبوسلطان – السعدية"

ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

 

وذلك في إطار متابعة جهود مناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز آليات الحماية والتمكين على المستوى المحلي.

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع  

 

وذلك بحضور لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دكتورة عبير هجرس أستاذ الطب والسموم ومسئول عيادة المرأة الآمنة، دكتورة داليا منصور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية، ممثلي مديرية الأوقاف، ممثل النيابة العامة ومديرية أمن الإسماعيلية، ممثلي وحدة تكافؤ الفرص، الأمومة والطفولة، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والجهات المعنية بالاجتماع.

أبرز محاور الاجتماع 

واستعرض الاجتماع دور المجلس القومي للمرأة واللجان التنسيقية بالمحافظات، في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، والذي ينص على أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. 

 

أهمية دور فروع المجلس بالمحافظات 

وتم التأكيد على أهمية دور فروع المجلس بالمحافظات كأذرع تنفيذية محلية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، والمشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المحلية الخاصة بالمرأة، فضلًا عن تفعيل نظام التنسيق الوطني على المستوى المحلي لتسهيل تقديم الخدمات المتكاملة للنساء المتضررات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز أنشطة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٥، والتي شملت استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات، وتنفيذ حملات طرق الأبواب وندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، والقوافل الطبية، ودعم ذوي الهمم، ومبادرات تمكين الفتيات مثل مبادرة «دوي».

 

وأكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الشريكة، وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان سرعة الاستجابة للحالات، وتحقيق بيئة آمنة وداعمة للمرأة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

