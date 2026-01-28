ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

18 حجم الخط

يواصل فرع ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، جهوده بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والتوعوية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وبإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أحمد يسري ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

الاحتفال بعيد الشرطة

واحتفل بيت ثقافة التل الكبير بمناسبة عيد الشرطة بمحاضرة ألقاها الدكتور سيد حجازي، تناولت تضحيات رجال الشرطة وأهمية التعاون بين رجل الأمن والمجتمع لتحقيق الاستقرار والأمان، أعقبها ورشة رسم للأطفال للتعبير عن معاني الوطن والأمن.

جانب من الفاعليات، فيتو

ورشة فنية لذوى الهمم

وفي سياق متصل، نظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فنية لذوي الهمم بعنوان «قلب بيحب مصر» بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة ٢٥ يناير، حيث شارك الأطفال في تشكيل قلب كبير من ورق الكانسون وتزيينه بألوان علم مصر والرموز الوطنية، وسط أجواء مليئة بالفرحة والتفاعل.

وفي إطار التوعية البيئية نظم بيت ثقافة الضبعية مسابقة معلومات بيئية، تناولت مجموعة من الأسئلة المبسطة حول أهمية المياه ودور الأشجار، والحفاظ على الحيوانات، وطرق فرز القمامة، بهدف تنمية الوعي البيئي بأسلوب تفاعلي بين المشاركين وتبسيط المفاهيم البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة.

كما نفذت مكتبة علي الراعي بالرياح ورشة حكي بعنوان «الست المصرية في الميدان» بمناسبة ذكرى ثورة ٢٥ يناير، وأدار الحوار محمد أمين، وتناول معنى الثورة وعرض قصصًا عن مشاركة المرأة المصرية في الميدان وإبراز الدور الوطني للمرأة ومشاركتها المؤثرة في مختلف المواقف.

