قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم ندوة حول مزايا قانون التأمينات الاجتماعية

ندوة حول مزايا قانون التأمينات الاجتماعية
نظم فرع المجلس القومي للمرأة بـ محافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية عن قانون التأمينات الإجتماعية في مقر فرع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري. 

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروع الشارع الجديد بفايد (صور)

حملات مكثفة بـ الإسماعيلية تستهدف الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج

أبرز ما جاء في الندوة 

ومن جانبها أكدت لبنى ذكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، أن الندوة تناولت عدة موضوعات منها توعية بـ قانون التأمينات الإجتماعية والمزايا التأمينية وكيفية الاشتراك فيه وتشجيع السيدات على الاشتراك هذا إلى جانب تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن التأمينات الاجتماعية. 

جانب من الندوة،فيتو
توعية ما يقرب من 30 سيدة 

واستهدفت الندوة توعية ما يقرب من ٣٠ سيدة من السيدات العاملات والعمالة الغير منتظمة وأصحاب الأعمال والعاملات لدى الغير من فئات عمرية مختلفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وعدد من الجهات الشريكة. 

جانب من الندوة،فيتو
توضيح فئات الخاضعين للقانون 

وخلال الندوة، تم تناول عدة موضوعات منها توضيح فئات الخاضعين للقانون، وتوضيح تاريخ بداية الخضوع لكل فئة وأهم بنود الخضوع التى تنطبق على المرأة، بجانب توضيح المستندات اللازمة للاشتراك، ونسب الاشتراك والفئات التى تنتفع بخدمات التأمين الصحي والحد الأدنى للمعاش حاليا.

كما تم توضيح الفئات المستحقة للمعاش وشرح الأنصبة المستحقة وطرق الجمع للمعاش لكل من الزوجة والأبناء والوالدين وحالات إيقاف المعاش.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين  التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.

