أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة عمال الإسماعيلية

حصلت "فيتو" على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة العمال الذى وقع بمنطقة وصلة أبو سلطان اليوم الأربعاء، وأسفر عن إصابة كل من:

محمد سالم أحمد 23 عامًا، ومحمد محمد متولي 22 عامًا، عبد العليم محمد متولي 23 عامًا، وطنطاوي فتحي شعبان 24 عامًا، رمضان فتحي شعبان 26 عامًا، ومحمد ابراهيم احمد 23 عامًا، وأحمد توفيق محمد 17 عامًا، وفارس شحاته السيد 20 عامًا، وعبد الرحمن عماد جمال 12 عامًا، وشحاته علي رزق 20 عامًا، احمد محمد العوضي 20 عامًا.

بالإضافة إلى إصابة إبراهيم علي عبد العال، 29 عامًا، وجني محمد زكريا 15 عامًا، وعلا السيد أحمد 16 عامًا، والسيد فتحي شعبان 20 عامًا، وآلاء عماد جمال 17 عامًا، وعزيزة عماد جمال 18 عامًا، وآية محمود أحمد 15 عامًا، أمين علي رزق 19 عامًا، وإسلام زكريا سليمان 20 عامًا، وأحمد السيد محمد 16 عامًا، وأحمد السيد أحمد 22 عامًا، وعبده محمد متولي 23 عامًا، والعوضي محمد العوضي 20 عامًا، وصابر السيد محمد 23 عامًا، محمد أحمد سعيد 19 عامًا.

حادث مروع بطريق أبو سلطان

وكانت قد شهدت منطقة وصلة أبو سلطان في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حادثا مروعا أدى إلى إصابة 26 عاملًا، جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على طريق وصلة أبو سلطان أسفل كوبري المحور في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق وصلة أبو سلطان أسفل كوبري المحور في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بـ18 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث، وتم الدفع برجال المرور لرفع آثار حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية.

