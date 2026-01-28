مركز الفنون بالإسماعيلية ينظم ورشة تعلم العزف على السمسمية (صور)

18 حجم الخط

ينظم مركز الإسماعيلية للفنون ورشة لتعليم فن السمسمية، وذلك بالتعاون مع مبادرة الإسماعيلية للتراث (IHC).

الهدف من إقامة الورشة

وتهدف الورشة إلى إحياء فن السمسمية باعتباره أحد أبرز ملامح التراث الفني للمحافظة، والعمل على نقل هذا الموروث الثقافي إلى الأجيال الجديدة من خلال وتدريب جيل جديد من المهتمين بهذا اللون التراثي الأصيل.

جانب من فاعليات ورشة تعليم السمسمية، فيتو

تنفيذ خطة عمل هادفة

ومن جانبه، أكد أحمد فيصل، المشرف العام على مركز الإسماعيلية للفنون، بأن الورشة تأتي ضمن خطة عمل تستهدف إعادة تشغيل المركز بشكل كامل وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنشطته الفنية والثقافية، وأشار إلى أن ورشة تعليم فن السمسمية تأتي ضمن جهود تعزيز الهوية الثقافية للمحافظة وإتاحة الفنون التراثية أمام مختلف فئات المجتمع.

عقد الورشة مجانا

وتُعقد الورشة يوم السبت من كل أسبوع مجانًا بمقر مركز الفنون بميدان عرابي، ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل مباشرة في مقر المركز.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بدعم الأنشطة الثقافية والفنية وإحياء دور المؤسسات الثقافية بالمحافظة.

وكان قد عاد النشاط إلى مركز الفنون في محافظة الإسماعيلية، من جديد، بعد سنوات من الركود، ليسترد موقعه كمركز إشعاع ثقافي وفني يخدم أبناء المحافظة.

وأكد أحمد فيصل، المشرف العام على المركز أن هناك خطة مقترحة وُضعت بالفعل، وسيجري تنفيذها فور الانتهاء من أعمال التطوير، وأنه سيتم تنظيم معرض فني وآخر تاريخي ضمن احتفالات الإسماعيلية بعيدها القومي، ليعود المركز إلى سابق عهده كمنارة ثقافية وفنية.

كما أكد أن مكتبة مركز الفنون ستعود لفتح أبوابها أمام الجمهور، وسيتم تنظيم معرض للكتب المخفضة خلال الأيام المقبلة، دعمًا لنشر الثقافة والقراءة بين المواطنين.

