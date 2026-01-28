الأربعاء 28 يناير 2026
الإسماعيلية تواصل أعمال رصف طريق غرب السكة الحديد "أبوسلطان – السعدية"

جانب من أعمال الرصف،
جانب من أعمال الرصف، فيتو
تواصل مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بعدد من المحاور الرئيسية. 

ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير

إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور)

 

أبرز الأعمال الجاري تنفيذها 

 

وتتضمن الأعمال الجاري تنفيذها مشروع تطوير ورصف طريق غرب السكة الحديد "أبوسلطان – السعدية"، إلى جانب أعمال بر ايسر ترعة السويس، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، لتطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة.

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة، في إطار خطة المحافظة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والخدمية. 

جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف،فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

 

ومن جهة أخرى واصلت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، أعمال تسليك غرف صرف مياه الأمطار بمنطقة كامب البومب بـطريق البلاجات وشارع محمد علي، ضمن الإجراءات الوقائية استعدادًا لموسم الأمطار.

 

الانتهاء من إنشاء غرف الصرف 

وكانت قد انتهت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، مسبقًا من إنشاء غرف صرف مياه الأمطار بمختلف مناطق مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية على مستوى المحافظة.

 

تنفيذ أعمال تطوير وصيانة الشوارع والمحاور الرئيسية 

وتنفذ مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، أعمال الصيانة والتطوير بعدد من الشوارع والمحاور الرئيسية.  

 

صيانة شارع أم كلثوم 

وتشمل الأعمال تنفيذ صيانة كاملة لشارع محمد علي وشارع أم كلثوم، إلى جانب استمرار أعمال الصيانة بطريق البلاجات أمام نادي الملاحة في الاتجاهين، وكذلك أمام كوبري حفني، على أن تستمر الأعمال لمدة يومين. كما تقوم المديرية بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بشارع بورسعيد بمنطقة الشهداء، وذلك بالتنسيق مع مرفق مياه الشرب.

الجريدة الرسمية