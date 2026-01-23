صحة الإسماعيلية تختتم البرنامج التدريبي للتنمية المستدامة للعاملين بالطب الوقائي

18 حجم الخط

اختتمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، فعاليات البرنامج التدريبي، حول التنمية المستدامة، وعلاقتها بالصحة العامة والنموذج المصرى لتحقيق التغطية الشاملة، والتى نظمتها إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

المستهدف من البرنامج التدريبي

استهدف البرنامج التدريبي 26 من أعضاء إدارة الطب الوقائي بالمديرية، مديري الوقائي والمراقبين الصحيين الأوائل بالإدارات الصحية على مدار ثلاثة أيام.

الهدف من عقد البرنامج التدريبي

من جانبها، قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل الوزارة أن هذه الدورات تأتى فى إطار جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة الفرق الطبية الوقائية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بهدف الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة.

حاضرت بالبرنامج التدريبى الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي والتي أشارت إلى أن التدريب تناول عدة محاور منها أساسيات التنمية المستدامة وعلاقتها بالصحة العامة والتى تشمل: مقدمة عن التنمية المستدامة والصحة العامة من حيث المفهوم العام للتنمية المستدامة وأبعاد وأهداف وغايات التنمية المستدامة وأهمية التنمية المستدامة فى الصحة العامة، ورؤية مصر 2030 وعرض الاستراتيجية الوطنية للصحة 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بالقطاع الصحى، كما تم توضيح ربط السياسات الصحية بالأهداف الوطنية وشرح البرامج الوقائية وعلاقتها بالتنمية المستدامة وأهميتها وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

وتابعت أن البرنامج التدريبى تضمن تطبيقات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع الصحي والأعمال الوقائية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وكيفية تطبيقها وتشمل شرح الأهداف الصحية في التنمية المستدامة وأهمها الصحة الجيدة والرفاه وتطبيقاته في مصر كما تم توضيح الربط بين أهداف الصحة العامة والأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية ، وكيفية إدارة الموارد الصحية بشكل مستدام وآليات وضع إستراتيجيات تحسين الرعاية الوقائية وتقليل الهدر والابتكار في نظم الرصد والإبلاغ الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية وأهمية التوعية الصحية والتثقيف المجتمعي، بالإضافة إلى التعريف بدور فرق الوقائي في تعزيز السلوكيات الصحية المستدامة في المجتمع ودور القيادة فى الصحة العامة والتنمية المستدامة.

كما تم التدريب علي مهارات القائد الصحي المستدام في إدارة فرق الوقائي واتخاذ القرارات المبنية على بيانات صحية لتحقيق استدامة للبرامج الوقائية وتنفيذ ورش عمل للتدريب علي أهداف التنمية المستدامة بطرق علمية حديثة مدعمة بألعاب تفاعلية من الأمم المتحدة، إلى جانب عقد ورش عمل تطبيقية لتصميم مبادرات وقائية مستدامة داخل المجتمع المحلي.

وفي ختام التدريب، سلمت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي والدكتورة نورهان عادل مدير إدارة التدريب والمدارس، المتدربين شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

