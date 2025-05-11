الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

مدير الطرق والنقل بالإسماعيلية: حل المشكلات اللوجستية متعلقة بخدمات الرصف

جانب من أعمال الرصف،
جانب من أعمال الرصف، فيتو

ينفذ جهاز تعمير سيناء في محافظة الإسماعيلية، المرحلة الحالية من أعمال توسعة ورصف منطقة عرايشية مصر بحي ثان، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.   

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حل كافة المشكلات المتعلقة بالتنظيم والإشغالات 
 

وتم التوجيه بحل كافة المشكلات المتعلقة بالتنظيم وإشغالات الأرصفة بالمنطقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لضمان جودة التنفيذ.  

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

ضرورة متابعة استلام الأعمال 

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة متابعة استلام الأعمال من قبل مديرية الطرق بعد مراجعتها وتلافي أي ملاحظات؛ لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة والمرجوة من هذه المشروعات.   

 

حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خدمات الرصف 

ومن جهة أخرى، أعلن المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن استئناف أعمال الرصف بمنطقة التمليك بحي ثالث بعد حل المشكلات اللوجستية المتعلقة بتوفير خامات الرصف، حيث من المقرر الانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة من مايو الجاري وحتى منتصف يونيو المقبل، وتشمل الأعمال رصف ٣ شوارع بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بما في ذلك الأرصفة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بإنهاء كافة مشروعات الخطة قبل ٣٠ يونيو.   

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز جودة البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين ورفاهيتهم، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وتلبيةً لشكاوى المواطنين. 
 

جانب من أعمال الرصف، فيتو
جانب من أعمال الرصف، فيتو

 

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