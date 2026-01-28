افتتاح مسجد عباد الرحمن بإدارة أوقاف فايد بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

شهد مركز مدينة فايد في محافظة الإسماعيلية افتتاح مسجد عباد الرحمن التابع لإدارة أوقاف فايد، وذلك في حضور حضور فضيلة الدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، نيابة عن الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالمجيد، مدير إدارة أوقاف فايد، ولفيفٍ من القيادات الدعوية وأئمة الأوقاف بالمديرية.

نشر القيم الإسلامية ببيوت الله

وخلال الافتتاح أكد الحضور على أهمية بيوت الله في نشر القيم الدينية الصحيحة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، والدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في عمارة المساجد مبنًى ومعنًى.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

وأشاد الحاضرون بالجهود المبذولة في تجهيز المسجد ليكون منبرًا للعلم والدعوة، ومركزًا لنشر الوعي الديني وخدمة المجتمع، مؤكدين أن المساجد ستظل حصنًا حصينًا لبناء الإنسان، ونشر الأخلاق الفاضلة، وتعميق روح الانتماء والوطنية.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

ويأتي هذا الافتتاح في إطار خطة مديرية أوقاف الإسماعيلية لتطوير وافتتاح بيوت الله، والارتقاء بالعمل الدعوي بما يحقق رسالة الإسلام السمحة، ويخدم أبناء المحافظة في مختلف ربوعها.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

وعلى صعيد أخر كانت قد احتفلت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بحفل تخرج دفعة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من الدارسين بمركز إعداد المحفظين، في أجواء إيمانية مفعمة بالفرح والاعتزاز بحملة كتاب الله، وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية.

أبرز الحضور خلال مراسم الاحتفال

جاء الحفل بحضور ورعاية الشيخ عبدا لخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، والدكتور ربيع غازي، مدير عام الدعوة بالمديرية، والدكتور محمد سليمان، عميد مركز إعداد المحفظين، والدكتور محمد المتولي فاضل عميد المركز الثقافي، والشيخ عبدالعظيم عبدالمعبود، مدير مركز إعداد المحفظين.

اعتزاز وفخر بتخرج دفعة جديدة من حفظة كتاب الله تعالى

وخلال كلمته، أعرب مدير المديرية عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من الدارسين، مؤكدًا أن مراكز إعداد المحفظين تمثل ركيزة أساسية في بناء الداعية الواعي، وإعداد أجيال قادرة على حفظ كتاب الله وفهمه وتعليمه على المنهج الوسطي المستنير، الذي تتبناه وزارة الأوقاف.

