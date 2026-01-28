ارتفاع عدد المصابين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية لـ 26 عاملا (صور)

18 حجم الخط

ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة العمال الذى وقع اليوم، بمنطقة وصلة أبو سلطان في محافظة الإسماعيلية إلى 26 عاملا.

وكانت قد شهدت منطقة وصلة أبو سلطان في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حادثا مروعا أدى إلى إصابة 25 عاملًا، جراء انقلاب السيارة التي كانت تقلهم على طريق وصلة أبو سلطان أسفل كوبري المحور في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من مكان الحادث، فيتو

إخطار بوقوع حادث

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق وصلة أبو سلطان أسفل كوبري المحور في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الصحراوي بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بـ18 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحادث، وتم الدفع برجال المرور لرفع آثار حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية.

