زراعة الفيوم تنظم مدرسة حقلية للتوعية بزراعة القمح على مصاطب

مدرسة حقلية للتوعية
مدرسة حقلية للتوعية بزراعة القمح على مصاطب
نظمت مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، مدرسة حقلية ( لقاء حقلي مع المزارعين) لمحصول القمح بجمعية قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم، اليوم الأربعاء،  ضمن أنشطة مبادرة دعم  زراعة محصول القمح لموسم 2025/2026.

محاور اللقاء الحقلي 

وقال الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الفيوم، أن لقاءات المدرسة الحقلية تناولت شرحًا تفصيليًا للتوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح، بداية من تجهيز الأرض للزراعة، ومرورًا بعمليات الري والتسميد، ومكافحة الحشائش، مع التأكيد على أهمية المرور الدوري على الحقول لاكتشاف أي إصابات مرضية مبكرًا وتلافي سرعة انتشارها.

 

 مزايا زراعة القمح على مصاطب

وتوفر زراعة القمح علي مصاطب  25% من مياه الري مقارنة بطرق البدر والري بالغمر،  كما يتم الاستفادة القصوى من التجنيد لأنه يتركز في منطقة نمو الجذور، فيصبح النباتات أكثر قوة وتماسكًا، ما يحميه من الميل  بسبب الرياح، كما تتيح المصاطب للمزارع أن يتنقل بين الزراعة بأريحية تامة.

طريقة الزراعة علي مصاطب

و​يبدأ المزارع بحرق الأرض جيدا مع إضافة السماد، يتم تخطيط الأرض علي شكل مصاطب يتراوح عرضها ما بين 100 إلى 120 سنتيمتر، وتوضع البذور أما عن طريق الجور في شكل صفوف من 5 الى 7 صفوف في المصطبة، يتم وضع البذور بالسطارة.

زراعة الفيوم تنظم ندوة عن الأساليب العلمية الحديثة في تغذية الحيوان

زراعة الفيوم تنظم تدريبا على المكافحة المتكاملة لأهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستاتية

 

الجريدة الرسمية